L’acteur de “Harry Potter” Leslie Phillips décède à 98 ans

Leslie Phillips, connu pour son rôle de Sorting Hat dans la franchise “Harry Potter”, est décédé, Fox News Digital peut le confirmer.

Son agent, Jonathan Lloyd, a annoncé mardi que Phillips était mort “paisiblement chez lui” lundi. Il avait 98 ans.

“Il était en paix et avec sa femme bien-aimée Zara”, a déclaré Lloyd à Fox News Digital. “Le meilleur exemple d’une véritable légende.”

Phillips est crédité de 174 rôles tout au long de sa carrière, selon IMDB. Plus particulièrement, il est apparu dans “Venus”, la franchise “Carry On”, “Doctor in the House”, et plus encore.

Il a également terminé “Darkheart Manor” avant sa mort, bien qu’il ne soit pas encore sorti.

L’acteur anglais était également connu pour ses slogans, “Ding dong”, “Eh bien, bonjour” et “Je dis!” Il a parlé de la popularité de “Ding dong” dans ses mémoires publiés en 2012.

“La première fois que j’ai prononcé ces deux mots, je n’aurais jamais cru que je deviendrais si inévitablement lié à eux dans l’esprit du public pour les 50 prochaines années et je compte toujours”, a-t-il écrit, selon The Hollywood Reporter. “Même aujourd’hui, je suis régulièrement Ding-Donged en me promenant dans les rues de Londres.”

Phillips est né à Tottenham, au nord de Londres, le 20 avril 1924. Il a étudié le théâtre, la danse et l’élocution à l’Italia Conti Stage School avant de servir comme lieutenant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, il a commencé à obtenir des rôles principaux sur scène et à l’écran. Sa grande percée est survenue en 1957 lorsqu’il est apparu dans la comédie musicale “Les Girls” de Gene Kelly.

Dans les années 1980, il rejoint la Royal Shakespeare Company et joue des rôles tels que Falstaff dans “The Merry Wives Of Windsor”.

Phillips laisse dans le deuil sa femme et quatre enfants adultes issus d’une relation précédente.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.