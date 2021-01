Félicitations pour Harry Potter alun Devon Murray. L’acteur a annoncé que lui et sa petite amie Shannon McCaffrey Quinn a accueilli leur premier enfant, un garçon, le 2 janvier.

L’acteur irlandais a décrit l’étudiant de Poudlard Seamus Finnigan dans les huit Harry Potter des films. Il est également apparu dans le drame de 1999 Cendres d’Angela.

Dans la légende d’un nouveau post Instagram pris à l’hôpital, Devon a écrit: « Shannon a accouché de notre magnifique petit garçon ‘Cooper Michael Murray’ pesant 6 livres 10 onces. Les deux vont maintenant incroyablement bien après un très long travail et quelques minutes effrayantes à la fin . Le fait que nous ayons notre propre petit garçon n’a pas encore sombré dans la réalité. Je suis impatient de créer les plus beaux souvenirs avec Shannon et Cooper alors que nous fondons notre petite famille. «

Devon, 32 ans, a poursuivi en disant que Shannon, avec qui il a commencé à sortir en novembre 2018, est maintenant son «héros».

«Je suis tellement fier d’elle pour tout ce qu’elle a vécu», a-t-il poursuivi. «J’ai hâte de vous avoir tous les deux à la maison. C’est tellement difficile de devoir vous quitter tous les deux. Je vous aimerai tous les deux pour toujours jusqu’à mon dernier souffle.