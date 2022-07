L’acteur de Grey Man Dhanush déteste l’étiquette de “South Actor” et il a une raison valable

Dhanush fait actuellement beaucoup de bruit avec sa présence dans le film hollywoodien The Grey Man. L’acteur a une fois de plus prouvé son talent dans ce film anglais et les critiques ne cessent de s’extasier sur sa performance impeccable dans le film. Dhanush, qui a conquis des millions de cœurs lors de la première de The Grey Man en portant ‘veshti’, n’est pas très content de l’étiquette d”acteur sud’ sur lui. Il y a beaucoup d’acteurs du sud qui se plaignent de cette étiquette et avouent qu’en dépit de leur dur labeur, ils n’ont pas encore surmonté cette étiquette.

Dhanush dit que cela n’a pas de sens de l’appeler un “acteur du sud”

Alors que Dhanush dans sa dernière interaction avec HT a déclaré que l’appeler un acteur du sud n’a aucun sens et voici pourquoi.” J’apprécierais qu’ils nous appellent collectivement des acteurs indiens, plutôt que des acteurs du sud ou des acteurs du nord. Le monde a rétréci et les frontières et les frontières s’estompent. C’est le moment de se rassembler et de faire de cette grande industrie. C’est une industrie énorme. Ce sera formidable si nous fonctionnons ensemble et faisons des films pour tout le monde, pas seulement pour le public du sud ou du nord… pas des films régionaux mais des films nationaux”. N’a-t-il pas raison ?

Alors que Dhanush a montré à maintes reprises son talent avec ses films à travers le monde, que ce soit le cinéma du sud, hindi ou anglais et sa dernière déclaration pour cesser de les appeler acteur du sud ou du nord plutôt que des acteurs indiens est extrêmement valable. Tout en défendant que son personnage soit qualifié d ‘”ami tamoul” dans The Grey Man, Dhanush a déclaré qu’il n’était pas nécessaire qu’ils s’adressent à lui en tant que gars tamoul, mais ce n’était même pas faux “, m’ont dit Joe et Anthony Russo. dans les détails, plus le personnage aura de saveur. Donc, je ne pense pas qu’il y ait de mal à dire que c’est un Tamoul de l’Inde ». Dhanush a été vu pour la dernière fois à Arangi Re avec Sara Ali Khan et Akshay Kumar. L’acteur a laissé ses téléspectateurs en haleine avec sa performance dans le film.