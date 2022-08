L’acteur de “Grease” Eddie Deezen jugé mentalement inapte à un procès pénal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur de “Grease” Eddie Deezen n’est pas mentalement apte à un procès et doit rester sous la garde du ministère de la Santé du Maryland, selon une ordonnance du tribunal.

Deezen fait face à des accusations liées à une arrestation en avril pour avoir prétendument pénétré et cambriolé les voisins de son domicile du Maryland.

Les procureurs ont depuis modifié ses charges en voies de fait et conduite désordonnée, selon une ordonnance obtenue par TMZ lundi.

Deezen, 65 ans, a été filmé en train d’entrer dans les véhicules de son voisin sans son consentement plus tôt cette année. Il aurait également tenté d’ouvrir la porte d’entrée du voisin, malgré le fait qu’une résidente lui ait dit de partir.

Deezen est surtout connu pour avoir joué Eugene Felsnic dans les films originaux “Grease”.

L’acteur assiégé a d’abord été accusé de harcèlement pour un incident sur les réseaux sociaux en 2021. Il a publié une longue diatribe sur Facebook à propos d’un serveur d’un restaurant local, Kara Lashbaugh. Deezen a critiqué son apparence et l’a qualifiée de “attention w—-“.

La femme a cependant répondu par un post sur Twitter.

“Eddie Deezen est un putain de CREEP qui vient dans mon travail au moins une fois par semaine, appelle et demande mon emploi du temps à d’autres serveurs, et s’il entre et que je ne me maquille pas, IL SORT. — Le vieil homme a les couilles de publier ceci sur Facebook à propos de moi, je perds la tête”, a écrit Lashbaugh.