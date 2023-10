Adam Wylie, connu pour les émissions télévisées “Picket Fences” et “Gilmore Girls”, a été arrêté pour vol à l’étalage dans un magasin California Target le 13 octobre, a confirmé Fox News Digital.

Les agents de sécurité ciblés ont vu Wylie, 39 ans, choisir des articles dans la section santé et beauté du géant de la vente au détail avant de se diriger vers la caisse, selon le département de police de Burbank.

En utilisant le paiement automatique, Wylie n’aurait pas payé une poignée d’articles. Les agents de sécurité de Target ont suivi l’ancien enfant acteur hors du magasin et l’ont confronté au sujet des articles, qui totalisaient un peu plus de 108 $ en vêtements et produits de beauté.

Wylie a été reconduit dans le magasin et les agents de sécurité ont signé un formulaire d’arrestation citoyenne. Le département de police de Burbank a répondu et l’acteur a été cité pour vol mineur avant d’être libéré du magasin Target, a déclaré le PD de Burbank à Fox News Digital.

Un représentant de Wylie n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Wylie a débuté sa carrière en 1990, à seulement 6 ans. Il est apparu pour la première fois dans “Without Her Consent”, “Empty Nest”, “Who’s The Boss?” et “Flic de la maternelle”. En 1993, il décroche un rôle dans « The All-New Dennis the Menace ».

Wylie est surtout connu pour son rôle de Zachary Brock dans « Picket Fences ». La série dramatique de CBS a été diffusée pendant quatre saisons, de 1992 à 1996.

D’autres apparitions notables de Wylie incluent “Hey Arnold!” « Gilmore Girls », « Ben 10 », « Winx Club » et « Legion of Super Heroes ».

Wylie a également décroché des rôles au cinéma, notamment dans “Under Wraps” de Disney Channel. En 2022, il reprend son rôle dans « Under Wraps 2 ».