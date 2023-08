L’acteur de Ghoomer Abhishek Bachchan dénonce les stars de Bollywood qui se concentrent sur la création d’abdos en six packs, « Frère, concentre-toi sur… »

Abhishek Bachchan, un acteur de Bollywood, est bien connu pour ses talents d’acteur immaculés. Abhishek Bachchan n’a pas peur d’exprimer ses pensées sur n’importe quel sujet. Bien qu’issu d’une famille de célébrités, Abhishek est terre-à-terre et n’hésite jamais à répondre aux trolls. Abhishek a récemment fait une remarque sur les jeunes acteurs qui sont plus préoccupés par les abdominaux que par le jeu d’acteur. Il a cité Dhoom 3 et Dangal d’Aamir Khan comme exemples.

Abhishek Bachchan a discuté des abdominaux en six packs

Dans une interview spéciale avec Dainik Bhaskar, Abhishek a discuté des abdominaux en six packs. On lui a demandé s’il pouvait créer des abdos en six packs dans le film. Selon Abhishek, Jai Dixit est devenu un policier en forme, mais pas au point d’enlever sa chemise et d’afficher des abdos en six packs. Il a dit que quand il voit l’obsession des gens pour les six packs, cela le rend vraiment triste. Considérez à quel point Aamir était en forme dans Dhoom 3 par rapport à sa graisse dans Dangal. » Abhishek a poursuivi en disant: « Dans le monde d’aujourd’hui, les jeunes acteurs veulent devenir acteurs en obtenant des abdominaux en six pack; Mon frère, concentrez-vous sur le vocabulaire et travaillez sur vos talents d’acteur. » C’est ainsi que les interprètes sont créés. Pas à partir du corps.