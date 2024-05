L’acteur de « General Hospital », Johnny Wactor, connu pour avoir joué Brando Corbin dans le feuilleton bien-aimé d’ABC, est décédé après avoir été abattu samedi.

Wactor a été abattu après avoir interrompu trois suspects masculins qui auraient tenté de retirer un convertisseur catalytique de son véhicule, a déclaré sa mère, Scarlett Wactor, à KABC-TV Los Angeles. L’incident s’est produit vers 3 h 25 (heure du Pacifique) samedi, selon la police de Los Angeles.

Scarlett Wactor a déclaré que son fils avait vu quelqu’un près de sa voiture après avoir fini de travailler dans un bar sur le toit. Au début, il a cru que sa voiture était remorquée.

Alors qu’il s’approchait de sa voiture, l’un des suspects, qui portait un masque, a ensuite ouvert le feu sur lui, a déclaré la mère de Wactor, ajoutant que la police lui avait dit que Wactor n’avait rien fait de mal.

Alors que les suspects s’enfuyaient vers un lieu inconnu après la fusillade, Wactor a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Dans une déclaration à ABC News, Scarlett Wactor a qualifié son fils de « belle âme ».

« Il n’y a pas assez de mots pour dire à quel point il était une belle âme. C’était un fils et un frère bienveillant et aimant, il vivait pleinement sa vie. Il se fixait des objectifs et les poursuivait », lit-on dans sa déclaration, ajoutant : « Il y a un un très grand trou dans nos cœurs et nos vies. »

L’affaire fait l’objet d’une enquête de la division centrale des homicides du LAPD.

Choix de l’éditeur

Wactor, âgé de 37 ans, a joué un personnage récurrent dans « General Hospital » de 2020 à 2022. Il est également apparu dans d’autres séries télévisées, notamment « Esprits Criminels », « Siberia » et « Westworld », entre autres. Il a été qualifié d' »unique en son genre » dans une déclaration publiée sur le compte Instagram officiel de « General Hospital ».

« Toute la famille de l’Hôpital général a le cœur brisé d’apprendre le décès prématuré de Johnny Wactor », peut-on lire dans le communiqué. « Il était vraiment unique en son genre et c’était un plaisir de travailler avec lui chaque jour. Nos pensées et nos prières vont à ses proches pendant cette période difficile. »

Le manager de Wactor a déclaré dans une déclaration à ABC News qu’il « était toujours en train de gérer cette tragédie malheureuse et insensée ».

« Johnny Wactor était une âme si gentille, un acteur talentueux et une source d’inspiration pour ceux qui l’entouraient. Son professionnalisme, son enthousiasme et son amour pour son métier étaient contagieux et faisaient de lui une telle joie de travailler avec lui. Il a poursuivi ses rêves et les a réalisés, tout en restant un bon être humain qui prend soin des autres », a-t-il déclaré. « Je suis fier de dire que j’étais le manager et l’ami de Johnny. Il restera toujours gravé dans ma mémoire. »

Sofia Mattson, qui incarne Sasha Gilmore dans « General Hospital », a rendu hommage à son ancienne co-star sur le compte IG « General Hospital ».

« Tu vas tellement nous manquer Johnny », a-t-elle écrit. « L’un des humains les plus incroyables que j’ai jamais rencontré ❤️. »

TMZ a été le premier à annoncer la nouvelle.