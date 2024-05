L’acteur de « General Hospital », Johnny Wactor, a protégé son collègue avant qu’il ne soit abattu

Un ami et collègue de l’acteur Johnny Wactor, qui a été abattu ce week-end alors qu’il interrompait un vol de pot catalytique dans le centre-ville de Los Angeles, a passé ses derniers instants à la protéger avant de mourir dans ses bras.

L’acteur de 37 ans, qui incarnait Brando Corbin dans le feuilleton bien-aimé « General Hospital », est décédé samedi d’une blessure par balle à la poitrine, et sa mort a été considérée comme un homicide par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles.

La collègue et amie de Wactor depuis huit ans, Anita Joy, qui était avec lui lorsqu’il a été abattu, a partagé une émotion Publication Instagram Mercredi partageant l’horreur qui s’est déroulée cette nuit-là.

Joy et Wactor avaient travaillé comme barman vendredi soir au niveau 8 du centre-ville de Los Angeles et se dirigeaient vers leurs voitures tôt samedi matin lorsqu’ils se sont approchés d’hommes vus près de sa voiture, pensant que la voiture de Wactor était peut-être remorquée.

« Nous ne représentions aucune menace et Jonny a gardé son sang-froid comme il l’a toujours fait, déclarant simplement que c’était sa voiture et qu’ils devaient partir. Les mains ouvertes à ses côtés en paix », a écrit Joy.

Puis un coup de feu retentit. Joy a déclaré que Wactor était entre elle et la personne qui lui avait tiré dessus.

« Quand j’ai entendu le coup de feu retentir dans la nuit, il est tombé avec force dans mes bras et alors que je l’attrapais, j’ai crié ‘Chérie, ça va ?!’ Et il a seulement répondu ‘Non ! Shot !' », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes tombés dans la rue où j’ai poussé mes jambes sous lui et j’ai essayé de maintenir son corps droit tout en criant à l’aide et en lui criant de rester avec moi », a-t-elle ajouté.

Un agent de sécurité de leur bar a traversé la rue peu de temps après et a couru vers les deux et a appelé le 911.

Joy se souvient avoir attaché sa veste en jean autour de Wactor pour arrêter le saignement et l’agent de sécurité a pratiqué la RCR sur Wactor.

« C’était une blessure trop rapprochée, une blessure trop extrême pour qu’il puisse y survivre, mais mon dieu, il s’est battu pour rester », a écrit Joy, notant que « Tout s’est passé en un instant », a-t-elle écrit.

Elle a déclaré qu’elle était « complètement navrée et très en colère ».

« Ma seule paix est que j’étais avec lui et cela ne lui est pas arrivé seul – ma seule autre paix sera de voir ces horribles hommes traduits en justice. »

Police de Los Angeles a déclaré que samedi à 3 h 25, les policiers ont répondu à un appel d’assaut avec une arme mortelle et ont trouvé Wactor souffrant d’une blessure par balle apparente. Il a été transporté vers un hôpital local où son décès a été constaté.

Wactor a été abattu après être arrivé à sa voiture et a été confronté à trois individus qui avaient fait soulever son véhicule avec un cric et étaient en train de voler le pot catalytique, ont indiqué les autorités. La police a déclaré, sur la base des déclarations de témoins, que Wactor avait été abattu « sans provocation ».

Les suspects conduisaient une berline de couleur foncée et ont pris la fuite en direction nord sur la rue Hope. L’affaire fait l’objet d’une enquête et jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée.

La mère de Wactor, Scarlett Wactor, a déclaré à NBC News ce week-end que son fils et un collègue étaient tombés sur sa voiture, qui avait été soulevée. Il s’est arrêté devant sa collègue et a demandé à quelqu’un au sol à côté de son véhicule s’il était remorqué, à ce moment-là, la personne lui a tiré dessus, a-t-elle déclaré.

Wactor, originaire de Charleston, en Caroline du Sud, a toujours voulu être acteur, avait déjà déclaré sa mère à NBC News. Il a fait de ce rêve une réalité en faisant ses débuts à la télévision dans « West Wives » de Lifetime et en apparaissant dans 164 épisodes de « General Hospital ». Il est également apparu à la télévision « Westworld » et en tant que voix dans le jeu vidéo « Call of Duty : Vanguard », selon IMDb.

Joy se souvient de Wactor comme étant « magnétique », respectueux, compatissant, beau, « loufoque comme l’enfer » et « plein d’éthique de travail et de valeurs ».

«Johnny avait cette incroyable capacité qui était vraiment tout simplement sa véritable nature : faire en sorte que tout le monde se sente si spécial à ses yeux. Peu importe à quel point vous le connaissiez, il traitait tout le monde comme s’il se souciait vraiment de vous », a-t-elle écrit. « Absolument l’un des meilleurs hommes que j’ai jamais connu. Je suis tellement reconnaissante d’avoir fait partie de son monde et lui, du mien.

Elle a également partagé une collecte de fonds en ligne organisée par la marraine de Wactor pour soutenir la famille de Wactor.