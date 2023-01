L’acteur de “Game of Thrones”, James Cosmo, réfléchit à son travail avec Mel Gibson dans “Braveheart”: “Une énorme pause”

L’acteur écossais James Cosmo a suivi les traces d’acteur de son père.

Cosmo a révélé qu’en grandissant sur les rives de l’Écosse, il a toujours admiré son père travailleur, ce qui l’a finalement conduit à son rôle d’évasion dans “Braveheart”.

Il a expliqué comment son père dur l’avait inspiré à poursuivre une carrière à Hollywood.

“Au début, mon père, James Copeland, a étudié le théâtre et a travaillé pour le département de police et était huissier de rivière, appliquant les lois locales sur la pêche. C’était un homme très intelligent et un écrivain et poète talentueux”, a déclaré Cosmo au Wall Street Journal.

Quand Cosmo n’avait que 5 ans, son père a déménagé à Londres en solo pour poursuivre sa carrière d’acteur.

Après que Copeland ait obtenu un rôle dans une pièce de théâtre avec la célèbre actrice comique Peggy Mount, Cosmo, sa mère et sa sœur ont voyagé à cheval et en chariot pour vivre avec lui à Londres.

Cosmo a ensuite décrit son temps avec son père en disant qu’il lui rendrait visite dans les coulisses du théâtre et rencontrerait ses amis acteurs dans des bars, dont Peter O’Toole et Sean Connery.

Cosmo – qui a pris le nom de jeune fille de sa mère – a déclaré qu’après quelques années, ils sont retournés en Écosse pendant que son père restait à Londres. Il n’était pas sûr de la raison, a-t-il déclaré au média.

Cependant, à l’âge de 18 ans, il est retourné à Londres en auto-stop pour rendre visite à son père, ce qui lui a ouvert le monde du théâtre.

“Il m’a présenté à Prudence Fitzgerald, une réalisatrice de télévision. Quand elle m’a demandé si j’étais aussi acteur, j’ai dit : ‘Oui.’ Mon père n’a pas dit un mot. Je n’ai jamais étudié le théâtre. J’ai toujours été un autodidacte.

La star de “Game of Thrones” a noté que le réalisateur de télévision l’avait aidé à décrocher son premier concert d’acteur, jouant un enfant de chœur dans un drame télévisé. Depuis, sa carrière a décollé.

Après que le père de Cosmo l’ait présenté à son agent, l’acteur écossais a décroché un rôle dans le film “The Battle of Britain” en 1968 et a admis qu’il était “terrifié”. Il a ensuite réservé plusieurs autres emplois d’acteur par la suite.

En 1994, l’acteur-réalisateur Mel Gibson a remarqué Cosmo dans une série dramatique télévisée britannique intitulée “Roughnecks”. Gibson l’a ensuite jeté dans “Braveheart”, que Cosmo appelle une “énorme pause”.

Cosmo partage deux garçons avec sa femme Annie et réside actuellement à Surrey, en Angleterre.

L’acteur de 75 ans a joué dans plusieurs émissions de télévision et films, dont “Tom Clancy’s Jack Ryan”, “Game of Thrones”, “Highlander” et “Troy”.