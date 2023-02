L’acteur de Game Of Thrones, Hafthor Bjornsson, vise à établir un record de tous les temps en dynamophilie

L’acteur et ancien boxeur Hafthor Bjornsson a décidé de sortir de sa retraite afin d’établir un nouveau record du monde. Hafthor, qui a joué Ser Gregor ‘The Mountain’ Clegane dans Game of Thrones, a annoncé de manière sensationnelle qu’il avait l’intention de participer à nouveau à l’haltérophilie. Hafthor a révélé qu’il avait l’intention de battre le record actuel de 1182,5 kg, détenu par Dan Bell, à la fin de l’année. Bell avait enregistré un record du monde de tous les temps au WRPF Hybrid Showdown III 2021. Le joueur de 34 ans a également confirmé qu’il prévoyait actuellement de scénariser pour revenir à l’homme fort professionnel l’année prochaine.

« Donc, ma décision est de revenir à la dynamophilie. Je veux battre le record du monde de dynamophilie brute de tous les temps. Powerlifting est squat, banc et soulevé de terre, trois ascenseurs. Et je veux battre le total de tous les temps, qui est aujourd’hui de 1182,5 kg », a déclaré Hafthor Bjornsson sur sa chaîne YouTube.

Bjornsson a révélé qu’il prévoyait de participer à l’Arnold Classic à Columbus, Ohio et aux Rogue Invitationals. “[Then in 2024] Je retournerai à l’homme fort et je donnerai à nouveau mon meilleur absolu. Je veux participer à l’Arnold Classic à Columbus, Ohio et aux Rogue Invitationals », a-t-il déclaré.

Hafthor Bjornsson avait fait ses débuts en tant qu’homme fort en 2009. Neuf ans plus tard, il était devenu l’homme le plus fort du monde. Au total, le natif d’Islande a fait neuf apparitions au concours World’s Strongest Man. Il a réussi à remporter trois victoires après avoir participé quatre fois à l’Arnold Strongman Classic. Bjornsson a été vu pour la dernière fois en action lors d’un spectacle d’hommes forts lors de l’Arnold Strongman Classic 2020. Bjornsson avait terminé son passage à un événement d’homme fort de manière prometteuse après avoir remporté la première place il y a trois ans. La victoire l’a également guidé pour décrocher le titre Arnold Strongman Classic trois fois de suite.

Hafthor Bjornsson, qui mesure 6 pieds 8 pouces et pèse près de 335 livres, avait décidé de renoncer à l’année sportive pour se concentrer sur la boxe. Son passage à la boxe ne s’est pas avéré assez long. Au cours de sa courte carrière de boxeur, Bjornsson a remporté deux victoires et autant de nuls. Ses deux victoires sont apparues contre l’homme le plus fort du monde 2017 Eddie Hall et Devon Laratt. Bjornsson a finalement décidé de se retirer de la boxe en octobre de l’année dernière.

