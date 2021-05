L’acteur de Game of Thrones, Esme Bianco, poursuit la chanteuse Marilyn Manson pour abus sexuels, physiques et émotionnels

Esme Bianco, surtout connue pour son rôle de Ros sur Jeu des trônes a poursuivi vendredi la chanteuse et compositrice américaine Marilyn Manson, alléguant des abus sexuels, physiques et émotionnels.

Selon les documents obtenus par TMZ, l’acteur a rencontré le rockeur de choc en 2005 par l’intermédiaire de sa fiancée de l’époque et il a exprimé son intérêt à la lancer dans certains projets de films. Plus tard, Bianco affirme qu’il l’a de nouveau frappée après son divorce en 2007.

Bianco affirme que c’est à ce moment-là qu’il a fait ses premières « ouvertures sexuelles » à son égard en lui demandant des photos de nu, mais il a joué cela comme une blague. Selon la documentation, Manson l’a emmenée à Los Angeles au début de 2009, prétendument pour filmer un clip vidéo pour sa chanson, ‘Je veux te tuer comme ils le font dans les films‘, et c’est à ce moment-là que des années d’abus ont commencé.

L’acteur affirme qu’à son arrivée, elle a appris qu’il n’y avait pas d’équipe de tournage, juste Manson, et qu’elle devait rester avec lui, être disponible 24h / 24 et 7j / 7 et porter de la lingerie comme « costume ». Elle allègue avoir reçu de la drogue et de l’alcool et avoir fait l’objet de menaces de violence et de viol, et selon les documents, elle a été attachée à un agenouillement de prière et battue par Manson avec un fouet qu’il lui a dit avoir été utilisé par les nazis. Elle affirme que Manson l’a également électrocutée.

Bianco affirme qu’elle a été manipulée en lui faisant croire que tout cela faisait partie du tournage du clip vidéo, et il lui a assuré qu’il était en cours de montage. Elle dit qu’il lui a ensuite rendu visite en mai 2009 à Londres et qu’ils ont commencé une relation sexuelle, bien qu’elle prétende qu’il contrôlait et dégradait.

Selon les documents, Bianco affirme avoir maintenu une relation à distance jusqu’en 2011, lorsque Manson l’a convaincue de déménager à Los Angeles pour vivre avec lui et lui a promis des rôles au cinéma. Elle affirme que pendant cette période, elle a subi des abus constants, y compris la privation de sommeil, des insultes verbales et des crises de colère si elle exprimait son inconfort face aux «films violents et sexuellement graphiques» qu’il aurait joué dans son appartement.

Elle affirme que Manson l’a une fois pourchassée dans la maison avec une hache, et à une autre occasion « a coupé Mme Bianco avec un couteau nazi pendant des rapports sexuels, sans son consentement, et a photographié les coupures sur son corps. » Elle dit qu’il a également publié les photos en ligne sans son consentement.

Bianco dit que Manson a utilisé un modèle d’utilisation de «drogues, de force et de menaces de force pour lui imposer des actes sexuels» à plusieurs reprises, et affirme l’avoir violée vers mai 2011.

Elle l’a également accusé de violences sexuelles pendant son séjour avec lui à Los Angeles en 2011. Selon les documents, « ces actes comprennent la fessée, mordre, couper et fouetter les fesses, les seins et les organes génitaux de Mme Bianco pour la gratification sexuelle de Manson », et tous sans son consentement.

Le procès de Bianco ne dit pas si elle a signalé le viol ou les abus présumés à la police.

En ce qui concerne les réclamations, l’avocat de Manson, Howard King, a déclaré: «Ces affirmations sont prouvées fausses. Pour être clair, cette poursuite n’a été déposée qu’après que mon client ait refusé d’être secoué par Mme Bianco et son avocat et de céder à leurs demandes financières scandaleuses fondées sur conduite qui n’a tout simplement jamais eu lieu. Nous contesterons vigoureusement ces allégations devant les tribunaux et sommes convaincus que nous réussirons. «