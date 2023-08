L’acteur de « Game of Thrones » Darren Kent est mort à 36 ans

Darren Kent, acteur de « Game of Thrones » et « EastEnders », est décédé. Il avait 36 ​​ans.

« L’acteur primé, Darren Kent (également connu sous le nom de Darren Harper), est décédé vendredi dernier entouré de sa famille et de ses amis les plus proches », a confirmé son représentant à Fox News Digital.

Kent souffrait d’un trouble cutané extrêmement rare et luttait contre l’ostéoporose et l’arthrite.

L’acteur « Les Misérables » est né et a grandi dans l’Essex et est diplômé de l’Italia Conti Stage School en 2007.

Certains des crédits télévisés et cinématographiques de Kent ces dernières années incluent « Malpractice », « Blood Drive », « The Frankenstein Chronicles » et « Dungeons and Dragons ».

Kent a joué un chevrier de Slavers Bay dans un épisode de « Game of Thrones » diffusé en 2014.

Il a joué dans « Mirrors » aux côtés de Kiefer Sutherland, ainsi que « Snow White and the Huntsman » avec Chris Hemsworth, Charlize Theron et Kristen Stewart.

Le représentant de Kent s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour rendre un hommage sincère.

« Nos pensées et notre amour vont à sa famille en cette période difficile. Darren n’était pas seulement un acteur, réalisateur et écrivain talentueux, il était vraiment l’une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Ce fut un privilège et un plaisir avoir fait partie de son voyage. RIP mon ami », a partagé Carey Dodd Associates, qui représentait Kent, sur Facebook.

En 2021, la BBC a demandé à Kent de réaliser un épisode de la série « The Break ». Il a ensuite réalisé le court métrage primé « You Know Me », qui a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur court métrage au Festival international du film de Londres en janvier.

Plusieurs collègues et fans ont rendu hommage à Kent sur les réseaux sociaux, dont le scénariste Ben Trebilcook qui a participé à « You Know Me ».

« Un vrai personnage qui créait toujours et toujours optimiste et encourageant, Darren nous manquera beaucoup », a écrit Trebilcook sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La famille et l’agence de Kent ont noté dans sa nécrologie: « Son esprit indomptable et son amour de la vie ont inspiré tous ceux qu’il a rencontrés et on se souviendra de lui non seulement pour son talent, mais comme un ami chaleureux et généreux. »