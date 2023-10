Gadar 2 est l’un des films les plus réussis de 2023 et un blockbuster de tous les temps. Outre l’argent et les dossiers que le Ensoleillé Deol, Ameesha Patel starrer est en train de faire, le Anil Sharma Le réalisateur a fait la une des journaux en raison des déclarations faites par la principale dame. Ameesha a fait plusieurs déclarations choquantes sur Anil, sa maison de production et plus encore, laissant les fans sous le choc. L’une de ces affirmations concernait le réalisateur Anil Sharma souhaitant donner un coup de pouce à la carrière de son fils Utkarsh à travers Gadar 2. Et maintenant, Utkarsh a réagi de la même manière.

Utkarsh Sharma réagit aux déclarations choquantes d’Ameesha Patel

Pour les non-initiés, Ameesha Patel a affirmé que le réalisateur Anil Sharma voulait donner un coup de pouce à la carrière de son fils à Bollywood, mais il n’y est pas parvenu parce que Tara Singh et Sakina ont volé la vedette. La déclaration d’Ameesha est rapidement devenue virale dans l’actualité du divertissement. Utkarsh Sharma, qui joue son fils dans le film vedette de Sunny Deol, a réagi à ses affirmations. Utkarsh se demande pourquoi Ameesha ferait de telles déclarations, car il n’a aucun problème et a beaucoup d’offres dans sa cagnotte. En parlant de la scène, Utkarsh demande quel genre d’acteur recherche pour être sous les feux de la rampe. Il estime que même une seule scène peut avoir un grand impact et ajoute que tous les acteurs de Gadar 2 reçoivent de l’amour et des distinctions. Utkarsh ajoute en outre qu’Ameesha pourrait avoir été mal citée et espère qu’elle ne l’a pas vraiment dit.

Utkarsh Sharma parle de travailler dans seulement deux films

Jusqu’à présent, Utkarsh n’a travaillé que dans les films de son père. Il a débuté dans le rôle principal avec Génie qui a été réalisé par Anil Sharma et maintenant Gadar 2. Naturellement, il y aurait des spéculations selon lesquelles personne d’autre ne le choisirait. Réagissant à la même chose, Utkarsh présente une perspective holistique affirmant qu’en fin de compte, il s’agit de personnes qui investissent leur argent. Un acteur peut connaître beaucoup de gens dans l’industrie via son père ou d’autres membres de sa famille. Mais les gens n’investiront dans un acteur que s’ils sentent qu’il a quelque chose en lui et s’ils sont sûrs d’obtenir des rendements rentables. Être le fils d’un tel n’a pas d’importance ici. Lorsqu’il a été lancé, les personnes qui ont investi de l’argent dans lui ont obtenu de bons retours sur OTT, affirme l’acteur. Même dans Gadar 2où Anil n’était pas le producteur, les gens étaient prêts à travailler avec lui, raconte-t-il à HT.