L’acteur de Gadar 2, Sunny Deol, qualifie sa querelle de 16 ans avec la star de Jawan Shah Rukh Khan de « puérilité » et déclare : « Vous oubliez tout »

Tout le monde sourit en voyant l’amitié renouvelée entre Déol ensoleillé et Shah Rukh Khan. La star de Jawan a assisté à la soirée à succès de Gadar 2 où les deux ont été vus en train de se parler constamment. Il a également tenu la main de Sunny Deol lorsque les deux ont posé ensemble pour les paps. Sunny Deol était l’invité spécial de Aap Ki Adalat de Rajat Sharma où il s’est effondré en voyant les acclamations du public. Il a déclaré qu’il avait surmonté sa longue querelle avec Shah Rukh Khan et qu’il avait réalisé à quel point ils étaient « enfantins » de prolonger un tel problème. Il a dit qu’il n’avait pas d’inimitié avec Shah Rukh Khan comme les gens le ressentaient. Entre les deux, les deux ont parlé de films, etc. Sunny Deol a expliqué comment Shah Rukh Khan a regardé Gadar 2 avec toute sa famille.

Sunny Deol sur la fin de son combat avec Shah Rukh Khan

Sunny Deol a déclaré au bout d’un moment qu’il avait tout oublié de cette affaire et qu’il avait compris que cela n’aurait pas dû arriver en premier lieu. Il a dit que c’était enfantin. Comme vous le savez, la star de Jawan, Shah Rukh Khan, a atteint le statut de culte après Darr. Les gens sont devenus fous de son rôle d’amant psychopathe obsessionnel, Rahul qui est fou de Kiran (Juhi Chawla) et qui parle au téléphone avec sa mère décédée. Sunny Deol a joué le rôle de Sunil Malhotra, le principal protagoniste du film marié à Kiran (Juhi Chawla). Il était bouleversé car il sentait que Yash Chopra glorifiait le méchant, Rahul, et montrait Rahul comme faible. Sunny Deol a joué le rôle d’un commando de la marine indienne. À cette époque, Sunny Deol était considérée comme la star machiste ultime de Bollywood.

La dispute de Sunny Deol avec feu Yash Chopra

Il a déclaré plus tôt sur Aap Ki Adalat qu’il avait essayé d’expliquer son point de vue à Yash Chopra. Il a dit qu’il n’était pas satisfait de la facilité avec laquelle Rahul poignardait Sunil dans le film. Il aurait déclaré : « Il ne peut me vaincre que si je ne peux pas le voir. S’il peut me poignarder pendant que je le regarde, alors je ne serai pas considéré comme un commando. Il a également déclaré qu’il avait déjà déchiré son pantalon par frustration dans l’une des narrations. Après le film, Shah Rukh Khan est reparti avec tous les lauriers, ce qui l’a propulsé au rang de célébrité. Les deux hommes ne se parlèrent pas pendant 16 longues années. Sunny Deol n’a pas non plus été vue aux funérailles de Yash Chopra. Mais il a assisté à la réunion de prière de Pamela Chopra.

Gadar 2 renouvelle son amitié

Sunny Deol a déclaré que Shah Rukh Khan avait vu Gadar 2 et l’avait félicité au téléphone. Il a même parlé à Gauri Khan et Aryan Khan. Lors de la fête, SRK a été vu en train de bénir les nouveaux mariés Karan Deol et Drisha Acharya. Eh bien, pourrons-nous bientôt voir les deux superstars dans un projet !