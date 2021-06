Les créateurs de la série royale à succès de Netflix « The Crown » ont engagé l’acteur Jonny Lee Miller pour incarner le Premier ministre britannique John Major pour l’avant-dernière cinquième saison.

L’acteur le plus connu pour « Trainspotting » et « Elementary » a rejoint Imelda Staunton en remplacement d’Olivia Colman en tant que reine Elizabeth, Lesley Manville – échangeant son rôle avec Helena Bonham-Carter en tant que princesse Margaret, Dominic West remplaçant O’Connor en tant que prince Charles, Elizabeth Debicki remplaçant la princesse Diana de Corrin et Jonathan Pryce succédant à Tobias Menzies en tant que prince Philip pour le dernier règne de deux saisons de la série selon The Hollywood Reporter.

Jonny Lee Miller incarnera le politicien britannique John Major, qui a dirigé le pays de 1990 à 1997. Gillian Anderson, qui a joué le prédécesseur de Major, Margaret Thatcher pendant la saison quatre, a remporté un Golden Globe pour sa performance.

La prochaine saison de l’émission verra la famille royale s’attaquer au début des années 1990 – une période tumultueuse pour la famille royale, qui a vu la dissolution du mariage du prince Charles et de la princesse Diana.

Le rôle de la princesse Diana, qui a été magnifiquement joué par l’actrice Emma Corrin dans la quatrième saison, reviendra désormais à l’actrice australienne Elizabeth Debicki, dont les crédits incluent des rôles dans « The Night Manager » et « Tenet » de Christopher Nolan.

Après avoir précédemment annoncé que « The Crown » se terminerait après la cinquième saison, le créateur de la série Peter Morgan a annoncé en juillet dernier qu’il avait changé d’avis et décidé de mettre fin à la série à succès après la saison six.

Créé en 2016, « The Crown » a suivi la famille royale à travers diverses périodes, à partir de la fin des années 1940 et du début des années 1950 avec le mariage et les premières carrières de la reine Elizabeth et du prince Philip. La troisième saison, sortie en 2019, a fait un bond dans le temps jusqu’aux années 1960 et 1970, remplaçant la distribution par des acteurs plus âgés. La saison quatre a suivi la relation entre la princesse Diana, née en 1961, et le prince Charles.