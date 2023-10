Matthew Perry, qui a joué le rôle de Chandler Bing, sarcastique mais doux, dans la série à succès Amis, est mort. Il avait 54 ans.

L’acteur nominé aux Emmy Awards qui a grandi à Ottawa a été retrouvé mort, apparemment noyé, à son domicile de Los Angeles samedi, selon le Los Angeles Times et le site Web de célébrités TMZ, qui a été le premier à rapporter la nouvelle. Les deux médias ont cité des sources anonymes confirmant la mort de Perry.

NBC News, citant un représentant anonyme de l’acteur et une source policière, a rapporté que l’acteur avait été retrouvé mort, apparemment noyé, à son domicile du quartier de Pacific Palisades à Los Angeles.

Dans un communiqué, Warner Bros. Television Group s’est dit “dévasté” par le décès de Perry.

“Matthew était un acteur incroyablement doué et un élément indélébile de la famille Warner Bros. Television Group”, a-t-il déclaré. “L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses dévoués. Ventilateurs.”

Perry, au centre, est vu avec les costars de Friends Jennifer Aniston, à gauche, et Courtney Cox sur le plateau. (Télévision Warner Bros./Getty Images)

Ses publicistes et autres représentants n’ont pas immédiatement répondu aux messages de l’Associated Press sollicitant des commentaires. Lorsqu’on lui a demandé de confirmer la réponse de la police à ce qui était indiqué comme l’adresse du domicile de Perry, l’officier du LAPD, Drake Madison, a déclaré à AP que des agents s’étaient rendus dans ce bloc “pour une enquête sur la mort d’un homme dans la cinquantaine”.

Les 10 saisons de Perry Amis a fait de lui l’un des acteurs les plus reconnaissables d’Hollywood, avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer en tant que groupe d’amis à New York.

En tant que Chandler, il incarnait le colocataire vif d’esprit, peu sûr de lui et névrosé de Joey de LeBlanc et un ami proche de Ross de Schwimmer. À la fin de la série, Chandler est marié à Monica de Cox et ils ont une famille, reflétant le parcours du casting principal, des New-Yorkais célibataires aux familles mariées et fondatrices.

La série a été l’un des plus grands succès de la télévision et a pris une nouvelle vie – trouvant une popularité surprenante auprès des jeunes fans – ces dernières années sur les services de streaming.

Perry, à gauche, discute avec la légende du hockey canadien Wayne Gretzky lors d’un match de hockey de la LNH à Los Angeles en mars 2015. (Mark J. Terrill/Associated Press)

Amis s’est déroulé de 1994 à 2004, et les acteurs se sont notamment regroupés au cours des saisons suivantes pour obtenir un salaire de 1 million de dollars US par épisode pour chacun.

On ne connaissait pas à l’époque la lutte de Perry contre la dépendance et son désir intense de plaire au public.

“Amis était énorme. Je ne pouvais pas mettre cela en péril. J’ai adoré le scénario. J’ai adoré mes co-acteurs. J’ai adoré les scénarios. J’ai tout aimé de la série mais j’étais aux prises avec mes addictions, ce qui ne faisait qu’ajouter à mon sentiment de honte”, a-t-il écrit dans ses mémoires : Amis, amants et la grande chose terrible. “J’avais un secret et personne ne pouvait le savoir.

Perry arrive à un événement à West Hollywood, en Californie, en novembre 2022. (Willy Sanjuan/Invision/Associated Press)

“J’avais l’impression que j’allais mourir si le public ne riait pas, et ce n’est certainement pas sain. Mais je pouvais parfois dire une phrase et le public ne riait pas et je transpirais et parfois j’avais des convulsions”, a déclaré Perry. a écrit. “Si je n’avais pas le rire que j’étais censé avoir, je paniquerais. Je ressentais cela tous les soirs. Cette pression m’a laissé dans une mauvaise position. Je connaissais aussi les six personnes qui faisaient ce spectacle, un seul d’entre eux était malade.”

Une réunion spéciale de HBO Max en 2021 organisée par James Corden a suscité un énorme intérêt à revoir les acteurs ensemble, bien que le programme consistait en des acteurs discutant de la série et ne soit pas une continuation des intrigues de leurs personnages.

Perry a reçu une nomination aux Emmy pour son Amis rôle et deux autres pour des apparitions en tant que conseiller juridique associé de la Maison Blanche sur L’aile ouest.

Perry a également eu plusieurs rôles notables au cinéma, avec Salma Hayek dans la comédie romantique. Les imbéciles se précipitent et Bruce Willis dans la comédie policière Les neuf mètres entiers.

L’acteur né dans le Massachusetts a grandi à Ottawa après que sa mère, une journaliste canadienne qui était autrefois attachée de presse de l’ancien premier ministre Pierre Trudeau, ait divorcé du père de Perry et épousé une personnalité de la radiodiffusion canadienne.

À l’âge de 15 ans, Perry a déménagé à Los Angeles pour se consacrer à la comédie et à l’improvisation.