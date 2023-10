Matthew Perry, l’une des stars de la série télévisée à succès “Friends”, a été retrouvé mort à son domicile samedi, ont rapporté les médias américains. Il avait 54 ans. Des sources policières ont déclaré au Los Angeles Times que Perry avait été retrouvé inconscient dans un bain à remous à son domicile de Los Angeles par les premiers intervenants. Ils n’ont pas réussi à le réanimer.

Le LA Times et TMZ, qui ont été les premiers à rapporter la nouvelle, ont tous deux déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel, citant des sources anonymes.

Perry était surtout connu pour son interprétation du sage Chandler Bing dans la très populaire “Friends” de NBC, qui a duré 10 saisons de 1994 à 2004.

Perry luttait depuis des années contre sa dépendance aux analgésiques et à l’alcool et fréquentait des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises.

Lors d’une récente réunion télévisée de “Friends”, Perry a surpris ses co-stars en admettant avoir souffert d’une grave anxiété “chaque nuit” pendant le tournage.

TMZ a rapporté qu’aucune drogue n’avait été trouvée sur les lieux samedi.

En plus de “Friends”, Perry est apparu dans des films tels que “Fools Rush In” et “The Whole Nine Yards”.

