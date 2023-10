Matthew Perry, l’acteur devenu célèbre en interprétant Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, est décédé, ont rapporté les médias américains.

Il avait 54 ans.

Perry a été retrouvé mort samedi après-midi dans un bain à remous de son domicile de Los Angeles, a rapporté le LA Times, citant des sources policières.

Perry est devenu l’un des acteurs les plus reconnus au monde pour son rôle du sarcastique Bing dans Friends de NBC, qui a duré 10 saisons de 1994 à 2004.

Perry, qui a également joué dans des films comme « Fools Rush In » et « The Whole Nine Yards », avait parlé ouvertement de ses luttes contre la dépendance et avait suivi une cure de désintoxication pour analgésiques et alcool.