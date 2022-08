L’acteur de “Friends” et “Golden Girls” Richard Roat est décédé à 89 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Richard Roat, qui a joué dans des émissions emblématiques telles que “Friends”, “The Golden Girls” et “Seinfeld”, est décédé. Selon une nécrologie du Los Angeles Times, il “est décédé subitement” à l’âge de 89 ans.

Avec plus de 135 rôles d’acteur à son actif, Roat a dépeint de nombreux personnages à la télévision, au cinéma et même à Broadway.

Il a joué une fois le petit ami de feu Betty White dans sa sitcom “The Golden Girls” et est apparu aux côtés de Jay Leno dans le téléfilm de 1978 “Almost Heaven”.

L’ACTEUR DE “SEINFELD” A FAIT UNE APPARITION SURPRISE DANS “LA BACHELORETTE”

Son dernier crédit d’acteur était dans l’émission “24” en 2009. En plus de son travail devant la caméra, Roat a également travaillé comme préparateur de déclarations de revenus.

Au moment de sa mort, il venait de fêter son 40e anniversaire de mariage avec sa femme, Kathy.

Sa nécrologie se lit comme suit : “Son plus grand amour était sa famille, avec qui il partageait son incroyable sens de l’humour, son intelligence et sa joie de vivre inégalée.”

Roat a également été décrit comme un amoureux des arts qui jouait du violon, appréciait le théâtre et appréciait le bon whisky.

D’autres crédits qu’il a accumulés au cours de sa carrière incluent des apparitions dans “Days of Our Lives”, “Generations”, “Baywatch”, “Dynasty” et “Cheers”.