L’acteur de ‘Fast and Furious’ Vin Diesel retrouve le frère de feu l’acteur Paul Walker, Cody-Voir les photos

Quelques jours après le huitième anniversaire de la mort de Paul Walker, son frère Cody Walker a rencontré la co-star et ami de l’acteur décédé dans « Fast and Furious », Vin Diesel. Le 4 décembre, quelques jours après le huitième anniversaire de la mort de l’acteur, son frère Cody a organisé son festival annuel de musique et d’automobile FuelFest à Phoenix, en Arizona, a rapporté E! Nouvelles.

Une partie des recettes de l’événement annuel a profité à Reach Out Worldwide, l’association caritative fondée par Paul, dont Cody est le PDG. Au Fuelfest, ce dernier a été rejoint par nul autre que l’ami de longue date de Paul Vin et son collègue membre de « Fast and Furious » Tyrese Gibson.

« Je suis ici avec mon frère à FuelFest », a déclaré Vin dans une vidéo selfie Instagram, qui le montrait apparaissant avec son bras autour de Cody dans le parc de sports motorisés Wild Horse Pass. « C’est un honneur de voir toute la culture automobile être réunie par mon frère Cody », a ajouté Vin.

Il a poursuivi: « Je suis tellement fier de lui et je sais que mon frère Pablo est encore plus fier de lui », se référant au surnom de Paul. « Merci à tous, à tous ceux qui se sont présentés, qui ont montré tant de soutien aujourd’hui. Merci à ma famille de s’être montrée si importante », a déclaré Cody en tapotant Vin sur l’épaule. « C’est une grosse affaire. »

Les deux acteurs sont également apparus avec Cody sur scène. Vin a déjà rencontré le frère de Paul, y compris en 2019 lorsqu’il a rendu visite au casting sur le tournage de « F9: The Fast Saga ». Cette année-là, Tyrese a rejoint Cody lors du premier FuelFest à Anaheim, en Californie. Tyrese, Cody et le co-fondateur du festival Chris Lee ont également partagé des images de l’événement de samedi sur Instagram.

« 8 ans plus tard », a écrit Cody, à côté d’une photo de lui et Vin en train de s’embrasser. « Merci #Phoenix @fuelfest. » Tyrese a écrit sur son histoire Instagram, « La famille est ici à @fuelfest. »

Paul est décédé dans un accident de voiture à Valence, en Californie, le 30 novembre 2013. Il avait 40 ans. À l’époque, « Furious 7 » était encore en tournage et ses deux frères, Cody et Caleb Walker, ont été amenés à être ses doubles pour son personnage, Brian O’Conner. Les frères et sœurs ont également fourni des voix off, tandis que d’autres doublures de corps et cascades et CGI ont également été utilisés pour terminer le film, qui est sorti en 2015. Le prochain film de la franchise, « Fast and Furious 10 », devrait sortir en 2023.

En plus de Cody et Caleb, Paul laisse également dans le deuil ses sœurs Amie et Ashlie, son père Paul Walker III, sa mère Cheryl Walker et sa fille Meadow Walker, qui a maintenant 23 ans et s’est récemment mariée. Vin l’a accompagnée dans l’allée et sa fille aînée Hania Riley Sinclair, 13 ans, lui a servi de demoiselle d’honneur.