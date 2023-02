L’acteur de Farzi, Shahid Kapoor, partage ce que le succès de Pathaan signifie pour Bollywood

L’acteur populaire de Bollywood, Shahid Kapoor, se prépare pour la sortie de sa prochaine série Web intitulée Farzi. Alors qu’il attend avec impatience la sortie, il a partagé ses réflexions sur le succès de la vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan. Le réalisateur Siddharth Anand a marqué son nom à travers le monde en seulement huit jours. Le film est sorti à un moment où plusieurs biggies mettant en vedette les meilleurs acteurs échouaient lamentablement au box-office.

Pathan est en tête du classement des films les plus rentables du cinéma indien. Il a battu de nombreux records en quelques jours à peine après sa sortie en salles, devenant le plus grand film hindi à succès de tous les temps. Il a enregistré Rs 667 crore brut dans le monde en seulement 8 jours. Le thriller d’action est enregistré comme le film le plus rentable de l’univers d’espionnage de Yash Raj Films. C’est également le film le plus rentable de la carrière de son casting principal de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham.

Dans une récente entrevue avec Connect FM Canada, réagissant au succès de Pathaan, Shahid Kapoor a déclaré : « Pathaan ki agli party kab aur kahan hogi? Hum besabri se intezaar kar rahe hain. Il a en outre expliqué ce que le succès du film signifie pour l’industrie. Shahid a immédiatement répondu en un mot “Money”. Il a en outre ajouté que le succès du film a insufflé confiance en soi alors que tout le monde perd confiance en soi. Shahid pense que Pathaan est le résultat de beaucoup de confiance, d’efforts et de beaucoup de travail.

Shahid Kapoor est prêt à faire ses débuts numériques avec Farzi avec également Vijay Sethupathi. L’histoire de Farzi tourne autour d’un petit escroc qui envisage d’être un escroc parfait, mais un officier vicieux et particulier du groupe de travail est en mission pour sauver le pays de ses mauvaises actions. La série de huit épisodes est dirigée par la renommée Raj & DK de The Family Man et produite par D2R Films. Il mettra également en vedette Raashii Khanna, Kay Kay Menon, Bhuvan Arora, Regina Cassandra et Amol Palekar. Farzi sera diffusé en ligne sur Amazon Prime Video à partir du 10 février 2023.