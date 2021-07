New Delhi: L’acteur talentueux Sharad Kelkar a joué Arvind dans la série Web très appréciée The Family Man et The Family Man 2. L’acteur dans sa dernière interview a révélé le genre de buzz que les deux parties de la série ont eu sur les fans et aussi sur la façon dont beaucoup de gens ont aimé.

Pour les non-spécialistes, il incarne le personnage d’Arvind, qui est l’ami de Suchi et les créateurs ont laissé un indice subtil sur leur relation lorsqu’ils se rendent à Lonavla. Cependant, le mystère est resté intact jusqu’à ce jour sur ce qui s’est passé entre Suchi et Arvind à Lonavala.

Sharad Kelkar a déclaré à Spotboye.com qu’il recevait même des menaces de mort : « Je reçois ces messages quotidiennement comme ‘Srikant et Suchi ke beech mat aao, jaan se maar denge tumko’, et je reçois aussi beaucoup de menaces. Donc, j’ai habitué. »

Sharad a déclaré que les fans ont diverses théories liées à la série. « La théorie de la première saison est devenue si grande qu’Arvind est en fait Zulfiqar, pour qui la mission a été faite, et maintenant tant de mèmes sont créés chaque jour, comme quand Arvind et Suchi étaient à Lonavala, Chellam monsieur nous regardait, ou quand Srikant était à Chennai, Suchi et moi dansions sur la plage. Ils sont sacrément drôles et tellement créatifs, et ça va en faveur du spectacle. »

Fait intéressant, l’actrice Priyamani avait précédemment ajouté qu’elle aussi avait reçu beaucoup de messages haineux où les fans lui demandaient pourquoi elle avait trahi. Srikant, joué par Manoj Bajpayee.

The Family Man est réalisé par Raj et DK et sa deuxième saison The Family Man 2 a été diffusée sur Amazon Prime Video en juin. Il a marqué les débuts numériques de la star du Sud Samantha Akkineni dans un rôle central. La série serait de retour pour une saison 3 et le buzz est déjà fort.