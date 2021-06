L’acteur vétéran Tarla Joshi est décédé le 6 juin des suites d’une crise cardiaque. Elle était populaire en jouant au badi beeji dans ‘Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai.’ Elle a également participé à d’autres émissions comme « Sarabhai Vs Sarabhai » et « Bandini ».

L’actrice Nia Sharma, qui a travaillé avec elle sur ‘Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai’, a profité de son compte Instagram pour annoncer la nouvelle de la mort de Tarla Joshi. Elle a écrit: « RIP Badi Beeji Tu vas nous manquer… » Elle a également partagé quelques photos des coulisses de Tarla Joshi sur ses histoires Instagram. Elle a ajouté: « Tarla ji, tu seras toujours notre Badi beeji. »

Pendant ce temps, l’acteur Kushal Tandon a tagué d’autres acteurs de la série tels que Karan Tacker et Krystle Dsouza alors qu’il rendait hommage à Tarla Joshi. Il a écrit: « RIP grand-mère ».

L’acteur Anju Mahendroo a également partagé la nouvelle de la disparition de Tarla Joshi. Elle a déclaré que l’équipe pleurait la mort de l’acteur en répondant à un fan club. Elle a également déclaré que l’équipe la considérait comme une figure maternelle.

‘Ek Hazaron Mein Meri Behna Hai’ a été lancé en 2011 sur Star Plus et a fonctionné avec succès pendant deux ans. Tarla Joshi a joué l’arrière-grand-mère de Jeevika et Manvi (Krystle et Nia) dans la série.