L’acteur de Drishyam 2, Siddharth Bodke, alias David Braganza, partage son parcours cinématographique à succès [Watch Video]

Drishyam 2 se porte bien au box-office. Ajay Devgn et Tabu sont les acteurs principaux du film. L’un des personnages importants du film est David Braganza, qui a été joué par l’acteur n ° 1 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Siddharth Bodke. Dans une conversation avec les médias, il a partagé des informations importantes lors du tournage du film Drishyam 2. Il est un nom bien connu dans l’industrie de la télévision, et maintenant il a également commencé à travailler dans l’industrie de Bollywood. Il a également partagé sa relation avec Ajay Devgn et Tabu. Regardons la vidéo pour en savoir plus. Regarder la vidéo.