L’acteur de Dobaaraa Pavail Gulati s’ouvre sur le débat sur les films Bollywood vs Sud [Watch EXCLUSIVE Video]

Pavail Gulati parle des films Sud contre Bollywood : Bollywood et l’acteur de télévision Pavail Gulati font parler d’eux ces jours-ci à cause de son prochain film Dobaaraa. Dans le film, Dobaaraa Pavail Gulati et Taapsee Pannu jouent les rôles principaux. Pavail Gulati a déjà fait un film avec l’actrice ‘Thappad’. Le public a apprécié son jeu dans le film. Pavail a commencé sa carrière en tant qu’artiste de théâtre, étudiant sous l’acteur de Bollywood, Naseeruddin Shah. Si nous parlons du film Dobaaraa, un drame de Bollywood réalisé par Anurag Kashyap. Le film de démarrage de Taapsee Pannu, Dobaaraa, sortira ce vendredi, c’est-à-dire le 19 août 2022. Pavail Gulati s’est entretenu avec Bollywoodlife à propos des films Bollywood contre le sud de l’Inde. Regardons la vidéo et en savoir plus à ce sujet.