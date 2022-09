L’acteur de Dhokha Round D Corner, Darshan Kumaar, explique que The Kashmir Files ne se rendra pas aux Oscars 2023 : “Vous vous attendez toujours à…” [Watch Video]

La vedette de Darshan Kumaar, Dhokha Round D Corner, est sortie aujourd’hui. L’acteur reçoit des critiques élogieuses pour sa performance. Plus tôt cette année, Darshan a été vu dans The Kashmir Files qui est devenu un blockbuster au box-office. On s’attendait à ce que The Kashmir Files ou RRR soient l’entrée officielle de l’Inde aux Oscars 2023, mais le film gujarati Chhello Show a été sélectionné. Récemment, dans une interview, Darshan a expliqué que The Kashmir Files ne se rendait pas aux Oscars. Regardez la vidéo pour en savoir plus