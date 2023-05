L’acteur de Demon Headmaster Terrence Hardiman décède à l’âge de 86 ans

L’acteur Terrence Hardiman, qui a terrifié une génération d’enfants dans le rôle principal de la série CBBC The Demon Headmaster dans les années 1990, est décédé à l’âge de 86 ans.

Son décès a été annoncé « avec une grande tristesse » par son agent Scott Marshall Partners, qui a déclaré qu’il était un « client bien-aimé et un acteur de théâtre et de cinéma très apprécié ».

La performance effrayante de Hardiman dans The Demon Headmaster était basée sur les livres pour enfants du même nom de Gillian Cross.

Hommages croisés à l’acteur, tweeter: « Très triste d’apprendre que Terrence Hardiman est décédé. Il était un acteur merveilleux à la télévision, au théâtre et à l’écran et un grand directeur démon. J’envoie mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. »

Le drame a été diffusé pour la première fois entre 1996 et 1998. La silhouette imposante de Hardiman cachait ses yeux verts perçants derrière des lunettes noires – ne les enlevant que pour hypnotiser ses victimes. Il a repris son rôle pour un camée lorsque la série a été redémarrée par CBBC en 2019.

La star de la scène et de l’écran est également apparue dans des séries télévisées telles que The Crown, Wallander, Doctor Who et Prime Suspect. Il a également eu des rôles dans Colditz, Secret Army, Bergerac et Minder.

Hardiman dans le rôle de Mephistophilis dans Doctor Faustus au Royal Shakespeare Theatre de Stratford-upon-Avon, en août 1968. Photo : Evening Standard/Getty Images

Hardiman laisse dans le deuil sa femme, Rowena, et ses deux enfants.

Les admirateurs ont publié des hommages sur les réseaux sociaux. Le critique de télévision et diffuseur Scott Bryan tweeté: « Il a terrifié toute une génération d’enfants dans The Demon Headmaster. Quelle icône.

Morgan Jeffery, rédacteur en chef de Radio Times en ligne, tweeté: « Une nouvelle terriblement triste à propos de Terrence Hardiman, décédé à l’âge de 86 ans. A terrifié une génération en tant que directeur démon, mais n’aurait pas pu être plus gentilhomme dans la vraie vie. »

Le blogueur télé Elliot Gonzalez a dit: « Il me terrifiait quand j’étais enfant dans The Demon Headmaster ! Triste d’apprendre que Terrence Hardiman est décédé à l’âge de 86 ans.