l’acteur de “Délivrance” avait 85 ans

Herbert « Cowboy » Coward, qui a effrayé le public dans le rôle du sadique Krokmou dans le film de John Boorman. Délivrance, a été tué dans un accident de voiture. Il avait 85 ans.





Les responsables de la North Carolina State Highway Patrol ont déclaré à EW que Coward se retirait d’un cabinet médical mercredi dans le comté de Haywood, en Caroline du Nord, lorsque sa Nissan a été heurtée par une camionnette, le tuant ainsi que sa petite amie Bertha Brooks. Leurs animaux de compagnie, un écureuil et un chihuahua, sont également morts sur les lieux.





Les policiers ont déclaré que ni Coward ni Brooks ne portaient de ceinture de sécurité lorsque le conducteur, un jeune de 16 ans, les a frappés. Ils ont ajouté que le conducteur adolescent n’avait pas commis d’excès de vitesse et qu’aucune accusation n’avait été déposée.





Au-delà de sa renommée grâce à son rôle dans le film acclamé de 1972, locale les médias notent que Coward était une figure reconnaissable dans le comté de Haywood, affectueusement surnommé « The Squirrel Man » en raison de son penchant pour emmener son écureuil apprivoisé, Cowgirl, partout où il allait.





Herbert ‘Cowboy’ Lâche.

Frederick M. Brown/Getty Images





Coward est né le 21 août 1938 dans le comté de Haywood, où il a passé une grande partie de sa vie. Il a décroché son rôle emblématique dans Délivrance après avoir été recommandé par la star Burt Reynolds, qui l’a rencontré des années auparavant lorsque le duo travaillait au parc d’attractions Ghost Town in the Sky sur le thème du Far West en Caroline du Nord.





“Il ne savait ni lire ni écrire et il bégayait, mais c’était un merveilleux acteur”, se souvient Reynolds dans un article de 2017. vidéo de réunion du casting.





“Burt avait mon numéro et m’a appelé pour que je vienne là où ils allaient tourner”, a déclaré Coward. abc en 2017. « Il a dit que lorsque le producteur entrerait, il vous demanderait d’agir comme si vous étiez en colère et d’agir comme si vous étiez blessé. Ensuite, il vous demandera : « Est-ce aussi fou que vous pouvez agir ? et vous faites tout ce qui vous passe par la tête.





Le moment venu, Coward déclara : « Quand il [the producer] m’a demandé ça, je l’ai juste giflé. Il a dit : ‘C’est assez fou’ et j’ai obtenu le poste”, a ri l’acteur.





Coward a fait grande impression dans le film nominé aux Oscars, où il a joué avec Bill McKinney dans le rôle de montagnards qui tombent sur deux vacanciers (Jon Voight et Ned Beatty) dans les bois. L’histoire devient un combat pour la survie alors que les habitants sadiques attaquent sauvagement les vacanciers séparés de leurs amis, interprétés par Reynolds et Ronny Cox.





Herbert Coward dans « Délivrance ».

Warner Bros.





Coward est responsable de certaines des répliques souvent citées du film, notamment « couine comme un cochon » et « Il a une très jolie gueule, n’est-ce pas ? de la scène controversée des agressions sexuelles.





«J’ai dit à Cowboy: ‘tu peux dire ce que tu veux.’ S’ils ne l’aiment pas, ils l’arrêteront », a déclaré Reynolds à Conan dans une interview de 2018. “Eh bien, il a juste commencé à créer une tempête improvisée, et ils ont gardé chaque mot parce que c’était de l’or.”





Trois décennies après DélivranceCoward a retrouvé McKinney pour G de 2007Ville hôte : Le film sur le parc à thème où il a fait ses débuts. En 2017, il a fait une apparition dans un clip de Jody Medford qui mettait également en vedette Délivrance le joueur de banjo Billy Redden.





Coward est resté en contact régulier avec Reynolds, l’ayant vu quelques semaines seulement avant sa mort en septembre 2018. “Burt a dit qu’il n’avait que trois amis – de vrais amis – et j’étais l’un d’entre eux parce que je ne lui ai jamais rien demandé”, a-t-il déclaré. dit l’année suivante.





Coward est apparu comme lui-même dans un épisode de Moonshinerset a joué un petit rôle dans Sang de Hillbilly, mais sinon, il a repris sa vie dans le comté de Haywood, loin d’Hollywood.





