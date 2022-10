L’acteur de “Days of Our Lives”, James Lastovic, a été retrouvé après avoir été porté disparu à Hawaï

L’acteur de “Days of Our Lives”, James Lastovic, a été retrouvé après avoir disparu avec son colocataire à Hawaï.

Le chef adjoint Bryson Ponce du département de police de Kauai a confirmé à Fox News Digital que le couple avait été retrouvé à Kokee, un parc d’État hawaïen. Le chef a noté que Lastovic et son ami n’avaient pas été blessés.

La mère de James, Lucienne Lastovic, a révélé sur Instagram tôt mardi matin que son fils et son colocataire avaient disparu à Hawaï.

“Ces 2 jeunes adultes ont séjourné au Hanalei Bay Resort vendredi 7 octobre, samedi 8 octobre et hier dimanche 9 octobre. Ils devaient rentrer aujourd’hui mais n’ont jamais pris leur vol ni rendu leur voiture de location. Ce n’est PAS COMME EUX ! Ce sont tous les deux des enfants consciencieux”, La légende de Lucienne a commencé.

‘DAYS OF OUR LIVES’ STAR DEIDRE HALL DIT QU’ELLE UTILISE DE L’EAU SAINTE AVANT DE FILMER DES SCÈNES DE POSSESSION DÉMONIQUE

Avant d’être retrouvés, James et Nevin Dizdari ont été vus pour la dernière fois dimanche après-midi, a rapporté Deadline. Lucienne a partagé que son fils avait demandé des informations sur le parc d’État de Kokee, où ils ont été découverts.

“Ils ont demandé des informations sur KOKEE State PARK afin de pouvoir faire la longue randonnée”, a-t-elle poursuivi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Ils lui ont également demandé comment se rendre à Shipwrecks Beach jusqu’à la zone de plongée de Cliff. Ils ne sont jamais revenus au complexe la nuit dernière. Ils ont laissé tous leurs effets personnels au complexe, qui sont maintenant en possession de la police”, a écrit Lucienne.

Lucienne n’a pas partagé de mise à jour sur Instagram maintenant que son fils a été retrouvé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

James a interprété Joey Johnson dans “Days of Our Lives” de 2015 à 2017 et à nouveau en 2020. Il est également notamment connu pour son rôle de Christian Keene dans “Insatiable” de Netflix.