L’acteur de « Days of Our Lives » Drake Hogestyn est décédé à 70 ans : « Un mari, un père, un papa et un acteur incroyable »

L’acteur de « Days of Our Lives », Drake Hogestyn, qui incarnait John Black dans le feuilleton de longue date, est décédé à 70 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué publié samedi sur le compte Instagram officiel de la série.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de Drake Hogestyn », la déclaration de la famille a commencé.

« Il a été confronté au choc de sa vie lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, mais il a relevé le défi avec une force et une détermination incroyables », poursuit le communiqué. « Après un combat incroyable, il est décédé paisiblement entouré de ses proches. »

La famille de Hogestyn se souvient de lui comme du « mari, père, papa et acteur le plus incroyable ».

Drake Hogestyn apparaît dans le rôle de John Black dans « Days of Our Lives », le 26 avril 2022. Evans Vestal Ward/Paon via Getty Images

La famille de Hogestyn a également mentionné son appréciation pour son rôle dans « Days of Our Lives ».

« Il adorait se produire devant le public de Days et partager la scène avec les meilleurs acteurs, équipes et équipe de production du secteur », peut-on lire dans le communiqué.

« Nous l’aimons et il nous manquera tous les jours de notre vie », a conclu sa famille.

Hogestyn a interprété John Black dans la sitcom extrêmement populaire à partir de 1986. Avant de devenir acteur, Hogestyn a passé du temps à jouer au baseball professionnel dans les ligues mineures.

Les hommages des co-stars sont apparus sur les réseaux sociaux à la suite de l’annonce du décès de Hogestyn.

L’ancienne co-star de Hogestyn, Kassie DePaiva, s’est confiée sur X en écrivant : « Je suis tellement attristée par cette nouvelle. L’une des personnes les plus gentilles avec qui j’ai jamais travaillé. Quelle vie incroyable il a vécue. Il nous manquera. Il a fait le monde est meilleur. RIP Drake. »

L’ancienne co-star Alison Sweeney, qui jouait Samantha « Sami » Brady dans la série, a également partagé ses réflexions sur la mort de Hogestyn.

« Drake était un homme incroyable. Il était drôle, généreux et attentionné. Il se souciait de chaque scène, de chaque personne. Il aimait Days, les fans, et partageait cette passion avec tout le monde sur le plateau », a-t-elle écrit. « Mon cœur se brise pour sa famille, ils représentaient tout pour lui. Il a joué un rôle si important dans ma vie à Days. Il me manquera terriblement et je chérirai chaque histoire, chaque blague. et chaque câlin. »