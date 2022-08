L’acteur de Darlings Vijay Varma réagit à Meme comparant Jethalal à Hamza

L’histoire de Badru (joué par Alia Bhatt) et Hamza (Vijay Varma) dans les Darlings récemment sortis a suscité beaucoup d’amour de la part des cinéphiles. Soulignant la question sensible de la violence domestique associée à l’humour noir, ce réalisateur de Jasmeet K Reen a reçu un accueil positif de la part des fans et des critiques. Depuis la sortie du film, les internautes ont également tout mis en œuvre pour créer des mèmes hilarants basés sur quelques scènes, et l’acteur principal du film, Vijay Varma, les partage constamment en ligne via Twitter.

Dans le film, Badru kidnappe son propre mari et l’attache dans leur maison avec l’aide de sa mère. Un utilisateur de Twitter a utilisé une scène similaire de la sitcom à succès Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, dans laquelle Taarak attache un Jethalal en état d’ébriété pour le cacher des membres de la société Gokuldhaam. L’utilisateur de Twitter a utilisé des images fixes de la scène emblématique pour déclarer que cela leur rappelait Alia Bhatt et Vijay Varma de Darlings.

Le mème hilarant est devenu viral instantanément et quand il a attiré l’attention de Vijay, il n’a pas pu s’empêcher de le partager via son compte Twitter officiel. Tout en partageant le message amusant, Vijay a admis que Jethalal Gada aura toujours une plus grande influence sur le public indien que Hamza ne l’a jamais fait. Jetez un oeil à la photo ci-dessous:

Jethalal > Hamza https://t.co/yJFUO6T8xH — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 9 août 2022

La scène utilisée de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a été tirée d’un de leurs épisodes spéciaux de Mahashivratri. Il se trouve que Jethlala consomme accidentellement «Bhaang ka laddoo» comme prasad du Seigneur Shiva. C’est le meilleur ami de Jethalal, Taarak, qui le trouve le premier dans un état d’ébriété. Alors que Taarak essaie d’emmener Jethalal dans son appartement, ce dernier se précipite dans l’enceinte de la société en scandant “Bum bum bhole dil ke raaz khole”.

Après une longue lutte, Taarak parvient à le faire entrer dans la maison et l’attache à une chaise. Il utilise également un mouchoir pour fermer sa bouche. Lorsque rien ne fonctionne, ce sont les tactiques du Dr Haathi qui viennent à leur secours. C’est l’un des épisodes les plus drôles de la série télévisée. En voyant la comparaison, les internautes ont réagi pour partager leur point de vue sur la même chose.

Un utilisateur a salué Vijay pour avoir essayé le rôle de Hamza et a écrit: “Monsieur, je vous ai vu pour la première fois dans Pink. Je vous ai détesté là-bas, évidemment à cause de la façon dont vous avez joué ce personnage négatif. Je vous ai vu pour la deuxième fois dans Monsoon Shootout et je vous ai absolument aimé et depuis lors, je vous aime toujours et vous admire pour votre talent dans votre métier.

Monsieur, je vous ai vu pour la première fois en rose. Je vous ai détesté là-bas, évidemment à cause de la façon dont vous avez joué ce personnage négatif.

Je vous ai vu pour la deuxième fois dans Monsoon Shootout et je vous ai absolument aimé et depuis lors, je vous aime toujours et vous admire pour votre talent dans votre métier. – Shivaditya (@Shivaditya37) 9 août 2022

Un autre a qualifié Jethalal d’icône et a ajouté: “Oui, Jethalal est une icône de la comédie et de l’expression… Il est toujours une légende.”

Ouais Jethalal est une icône pour la comédie et l'expression….

Que le spectacle soit maintenant moins drôle mais il reste une légende

Notre JethiOo 🙏🙏🙏 – Freakins (@deepakk_18) 9 août 2022

Le mème viral Jethalal et Hamza a recueilli plus de 2 900 likes sur le site de micro-blogging.

