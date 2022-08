L’acteur de Darlings, Vijay Varma, réagit à la haine de son personnage Hamza pour avoir été abusif

Darlings, le film le plus récent de Vijay Varma qui mettait également en vedette Alia Bhatt et Shefali Shah, a été un succès commercial. Au milieu de tout, il a mis à jour son compte Instagram avec de nouvelles photos des coulisses. Il a également évoqué les commentaires défavorables qu’il a reçus en ligne depuis la sortie du film.

Vijay peut être vu en train de travailler sur son téléphone habillé en Hamza de Darlings sur les photos. Au milieu du programme de tournage chargé, il a étiré ses bras sur certaines photos tout en regardant la caméra sur d’autres. Il a dépeint le mari violent et ivre Hamza, un contrôleur de billets des chemins de fer indiens, dans le film.

Partageant les photos, Vijay a écrit: “Hamza en a marre de lire toute la haine en ligne qu’il reçoit #darlings BTS.”





L’acteur Vijay Varma, qui joue un rôle négatif, a récemment expliqué comment les gens se moquaient de lui en affirmant qu’il n’était pas Shah Rukh Khan et comment les choses ont changé une fois qu’il a rejoint la société de production de SRK, Red Chillies Entertainment.

Lors d’une interaction avec Indian Express, l’acteur de Gully Boy a raconté : “L’opprimé qui est venu ici il y a dix ans, se sent vu en ce moment. J’ai pris plusieurs sauts, risques et chances au prix de presque briser toute ma famille. Je me suis enfui de chez moi. Donc, ils ressentent tous beaucoup de répit maintenant, ils craignaient comment je m’en sortirais, ce n’est pas facile d’aller à Mumbai et de devenir quelqu’un. On m’a dit ‘tu Shah Rukh Khan nahi hai’, mais maintenant Shah Rukh Khan m’a employé pour son film.”

Il a également déclaré: «Maintenant que j’ai un petit corpus de travail, je ne peux pas me permettre de répéter ce que j’ai fait auparavant. Donc, cela devient l’un des critères lors du choix du script. L’autre est de comprendre ce que je fais dans le film et le troisième, et le plus important, c’est ce que fait le film, ce qu’il dit et à quel point il le dit.