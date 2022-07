L’acteur de Darlings, Alia Bhatt, réagit à la séance photo nue de Ranveer Singh et dit “la question principale, ko…”

La séance photo nue de l’acteur de Bollywood Ranveer Singh a fait parler de lui. Ranveer a maintes et maintes fois été un sujet brûlant pour contester la disparité entre les sexes en faisant de l’habillement genré une passe. Ses looks audacieux, ses commentaires originaux et son énergie débordante sont quelques-unes des raisons pour lesquelles ses fans l’aiment. Ne laissant presque rien à l’imagination, Ranveer est allé nu pour Paper Magazine pour leur dernier numéro. Et bien, que dire… Internet a adoré !

Sur les photos, Ranveer est vu en train de poser sur un tapis turc, ne portant rien d’autre que son costume d’anniversaire ! Les photos du tournage sont devenues virales avant que Ranveer ne les télécharge sur son compte Instagram.

Et tandis qu’une section de personnes aimait son avatar audacieux, une autre section d’utilisateurs de médias sociaux a suivi l’acteur.

LIS: Vicky Kaushal-Katrina Kaif reçoit des menaces de mort, la police de Mumbai enregistre l’affaire

Maintenant, réagissant à la séance photo nue de Ranveer Singh, l’actrice Alia Bhatt, qui a lancé la bande-annonce de son prochain film Netflix Darlings aujourd’hui lors d’une conférence de presse, a déclaré que tout ce que Ranveer mérite, c’est l’amour.

Lorsque l’ADN a demandé à Alia comment réagirait-elle si Ranveer Singh se faisait troller pour sa séance photo nue, l’actrice a répondu : “Je n’aime rien de négatif à propos de ma co-star préférée Ranveer Singh… toh main yeh question ko bardasht bhi nahi kar sakti. Je l’aime, il est éternellement le préféré de chacun d’entre nous en fait et il nous a tellement donné dans les films. Nous ne devrions que lui donner de l’amour.





Plus tôt, Arjun Kapoor avait dit: “Vous devriez être autorisé à être vous-même. Il est ainsi. Je ne pense pas que Ranveer Singh fasse quoi que ce soit sans être lui-même. Il ne se montre pas.” Arjun a ajouté : “Je le vois depuis 10-11 ans. Quand il vient, il y a de la chaleur, il y a du plaisir, il y a de l’énergie. C’est l’extension de sa personnalité. C’est son choix et ce sont ses réseaux sociaux. S’il le pense a raison d’être comme il veut, s’il veut célébrer le fait d’être à l’aise à sa manière, je pense que nous devrions respecter cela.”

Pendant ce temps, dans l’interview avec le magazine, Ranveer a parlé de son travail, de son style et de son niveau de confort général à être nu. “C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été putain de nu. Vous pouvez voir mon putain d’âme. À quel point est-ce que c’est nu ? peut être nu devant un millier de personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise.

Côté travail, Ranveer Singh sera ensuite vu dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani face à Alia Bhatt.