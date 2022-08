L’acteur de Darlings, Alia Bhatt, affiche son ventre rond et arrive pour les promotions de Brahmastra avec son mari Ranbir Kapoor

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt a été vue en train d’afficher son ventre arrondi lorsqu’elle est arrivée pour l’événement promotionnel de son film Brahmastra avec son mari Ranbir Kapoor. L’actrice était magnifique dans une robe marron.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram.





Jeudi 4 août, l’actrice de Highway a tenu une session Ask Me Anything sur son compte Instagram dans laquelle elle a répondu à quelques questions posées par ses fans. Un internaute lui a demandé “Le meilleur trait de Ranbir en tant que co-vedette ?”, ce à quoi elle a répondu : “Ranbir est la personne avec qui il est le plus facile de travailler ! Il est tellement ponctuel ! Il est tellement généreux en tant qu’acteur ! Il ne quitte jamais le plateau ! Son la discipline est plus que géniale !!!”. Elle a même partagé une adorable photo invisible de Ranbir faisant des cœurs avec ses mains alors qu’elle écrivait plus loin : “Il me ferait aussi ces petits cœurs entre les prises !”.