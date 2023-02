L’acteur de “Danse avec les loups” arrêté, accusé de diriger une secte sexuelle et d’abuser de jeunes filles

Après une enquête de plusieurs mois, Dance avec les loups L’acteur Nathan Lee Chasing His Horse a été arrêté et accusé d’avoir dirigé une secte et d’avoir agressé sexuellement une multitude de jeunes filles autochtones au cours des deux dernières décennies.

La maison de Las Vegas de Nathan Lee Chasing His Horse, qui passe par Nathan Chasing Horse, et de ses cinq femmes a été perquisitionnée mardi soir, selon l’Associated Press, qui a d’abord rapporté l’histoire. Chasing Horse a été arrêté et placé en garde à vue.

Le département de la police métropolitaine de Las Vegas (LVMPD) a déclaré que Chasing Horse avait été arrêté le six chefs d’accusation: agression sexuelle d’un enfant de moins de 16 ans, deux chefs d’agression sexuelle, deux chefs de trafic sexuel d’un adulte et abus/négligence envers un enfant.

Il est également accusé d’avoir enregistré des agressions sexuelles et d’avoir organisé des relations sexuelles avec les victimes pour d’autres hommes qui l’ont payé.

Chasing Horse, 46 ans, n’a pas commenté publiquement les accusations portées contre lui.

La police de Las Vegas travaille près du domicile de l’ancien acteur Nathan Lee Chasing His Horse, qui passe par Nathan Chasing Horse, le mardi 31 janvier 2023, dans le nord de Las Vegas.

PA



Un mandat de perquisition de 50 pages délivré par le LVMPD et obtenu par l’Associated Press accusait Chasing Horse d’être le chef d’une secte appelée The Circle.

Chasing Horse, qui est surtout connu pour son rôle de jeune membre de la tribu Sioux Smiles a Lot dans le film oscarisé de Kevin Costner Dance avec les loups, est reconnu par beaucoup comme un guérisseur et un chef spirituel. La police allègue que Chasing Horse a utilisé cette influence pour maltraiter des filles autochtones aux États-Unis et au Canada.

La police de Las Vegas a identifié au moins six victimes, dont certaines n’avaient que 13 ans, dans le mandat de perquisition. La police allègue que l’une des épouses de Chasing Horse lui a été offerte en “cadeau” lorsqu’elle avait 15 ans, tandis qu’une autre est devenue sa femme après ses 16 ans.

“Nathan Chasing Horse a utilisé les traditions spirituelles et leur système de croyances comme un outil pour agresser sexuellement des jeunes filles à de nombreuses reprises”, indique le mandat.

Les allégations d’abus par Chasing Horse auraient commencé au début des années 2000.

Chasing Horse est né dans la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud, qui abrite les Sicangu Sioux, l’une des sept tribus de la nation Lakota.

Selon le mandat, il a été banni en 2015 de la réserve de Fort Peck à Poplar, dans le Montana, au milieu d’allégations de traite d’êtres humains.

L’enquête du LVMPD est en cours.

Impact canadien et victimes possibles

Dans un communiqué publié mercredi matin, le service de police de la nation Tsuut’ina en Alberta a déclaré qu’il collaborait et partageait des informations avec le LVMPD dans le cadre de l’enquête.

Le communiqué ajoute qu’il pourrait y avoir d’autres victimes en Alberta. La police de la nation Tsuut’ina travaille avec le service de police de Calgary et d’autres services de police de la province pour aider ceux qui voudraient se manifester.

“Nous examinons en outre tous les dossiers d’agressions sexuelles historiques connexes et travaillons avec un procureur de la Couronne dédié pour nous assurer que toutes les victimes ont une voix”, indique le communiqué du service de police de la nation Tsuut’ina.

Le service de police de la nation Tsuut’ina a déclaré qu’il encourageait toute personne victime d’infractions sexuelles criminelles et d’autres crimes graves à signaler l’incident, même si de nombreuses années se sont écoulées.

Toute personne ayant des informations sur cet incident ou d’autres incidents est priée de contacter le service de police de la nation Tsuut’ina au 403-521-9660 ou info@tsuutinapolice.com, le service de police de Calgary au 403-266-1234 ou un détachement local de la GRC.

Les personnes concernées peuvent également contacter les ressources suivantes ci-dessous :

Services correctionnels Stoney / Services aux victimes – 403-238-5649

Ligne d’aide en santé mentale de l’Alberta 1-877-303-2642

Ligne directe de crise pour les jeunes autochtones – 1-877-209-1266

Ressources communautaires – 211 Alberta

Ligne de texte de crise – Textez CONNECT au 741741

Violence familiale – Trouver du soutien – 310-1818

Maillon santé – 811

Jeunesse, J’écoute – 1-800-668-6868 ou textez CONNEXION au 686868

Ils peuvent également contacter les ressources fournies par le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

— Avec des fichiers de l’Associated Press