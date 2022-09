L’acteur de Cuttputlli, Akshay Kumar, blâme Kapil Sharma pour le non-fonctionnement de ses films, dit “ye aadmi itni nazar…”

La troisième saison du programme comique de Kapil Sharma, The Kapil Sharma Show, sera présentée en première le 10 septembre. Akshay Kumar blâmera Kapil Sharma pour la façon dont il a gâché tout ce qu’il fait dans l’un des premiers épisodes, qui est montré dans une nouvelle publicité, avec ses récents échecs au box-office.

Avec Rakul Preet Singh, Akshay a visité les décors du Kapil Sharma Show. On les verra ensemble faire la promotion de leur film, Cuttputlli. Le 2 septembre, le film est sorti sur Diseny+ Hotstar.

Dans une promo, Kapil demande à Akshay : “Paji, har birthday pe aap ek saal chhote kaise ho jaate ho (Frère, comment rajeunis-tu d’un an à chaque anniversaire) ?” Akshay répond, “ye aadmi itni nazar lagata hai sab cheezo pe… meri filmo pe, paiso pe nazar daal di… ab filmein nahi chal rahi koi (cet homme porte la poisse à tout ce que je fais, mes films, mon argent… maintenant aucun de mes films n’est travail).”





Il y a quelques semaines à peine, Akshay a stupéfié ses fans en publiant le teaser de son film OTT, Cuttputlli. Raksha Bandhan, sa dernière sortie en salles, n’a pas bien marché au box-office.

Akshay Kumar joue Arjan Sethi, un sous-inspecteur dévoué qui prête serment pour assurer la sécurité des habitants de Kasauli. Cependant, le destin a d’autres plans alors qu’un tueur en série frappe de l’ombre de la terreur, ne laissant aucune trace de preuve, à l’exception d’un corps. Outre l’acteur Khiladi, Rakul Preet Singh, Sargun Mehta et Chandrachur Singh figurent également dans le film.

Selon la rumeur, Cuttputlli s’intitulait auparavant Mission Cendrillon. Réagissant à ces reportages, le réalisateur Ranjit M. Tewari a déclaré lors du lancement de la bande-annonce, selon IndiaToday.in, “Il est inspiré de The Assassin. Ye film kabhi Mission Cinderella naam tha nahi. C’était toujours Cuttputlii. Je ne sais pas où il vient. Parce que nous avons fait un film plus tôt appelé Bell Bottom qui était également basé sur la mission, alors peut-être pour ça. Akshay a ajouté en plaisantant: “Cela vient de Mission Mangal.”

Selon les réalisateurs, le film est une adaptation captivante et sublime du cas réel d’Anatoly Yemelianovich Slivko, un tueur en série connu de l’Union soviétique. Cependant, en voyant la bande-annonce et selon plusieurs médias, Cuttputlli est un remake officiel du thriller psychologique tamoul Ratsasan mettant en vedette Vishnu Vishal, Amala Paul, Kaali Venkat et Ramdoss dans les rôles principaux.