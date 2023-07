L’acteur de Coronation Street, Daniel Brocklebank, retrouve l’amour après s’être séparé de sa co-star

CORONATION Street star Daniel Brocklebank a retrouvé l’amour après s’être séparé de sa co-star.

Le talentueux acteur sort avec un beau policier devenu musicien nommé Jordan Coulthard, qui a sorti un EP sur Pomme Musique le mois dernier.

TVI

DE ITV EMBARGO STRICT – Aucune utilisation avant le mardi 10 novembre 2020 Coronation Street – Ep 10172 Mercredi 18 novembre 2020 – 2ND Ep Todd Grimshaw [GARETH PIERCE] plis Paul Foreman [PETER ASH] avec de l’alcool et le persuade d’essayer les robes religieuses de Billy. Billy Mayhew [DANIEL BROCKLEBANK] rentre chez lui et n’est pas amusé de trouver […][/caption] Instagram

L’acteur de Billy Mayhew, 43 ans, a été vu sur une photo avec la star du savon Cheryl Fergison et son nouvel homme[/caption] Instagram

Le petit ami de Daniel a pris des photos avec d’autres stars de Corrie, dont Samia[/caption]

L’acteur de Billy Mayhew, 43 ans, a été vu sur une photo avec une star de savon Cheryl Fergison et son nouveau hommealors qu’ils affichaient de grands sourires.

Cheryl a écrit: « J’ai rencontré des copains de Corrie, @tonymaudsley1 @danielbrocklebank et son gars @_coulthard quelle veille x. »

Le nouvel homme de Daniel peut être trouvé en train de publier sur ses 7 000 abonnés sur les réseaux sociaux et il a partagé un certain nombre de photos du même événement, dont une avec Samia Longchambon de Corrie.

Le groupe semblait assister au Lytham Festival, où Lionel Richie se produisait.

On pense que c’est la première fois que Daniel est photographié avec son nouveau petit ami, Jordan.

On ne sait pas encore quand le couple a commencé à sortir ensemble – mais Daniel a commencé à aimer les clichés Insta de Jordan plus tôt dans l’année.

En plus d’être un police officier, Jordan est également un musicien en herbe et a déjà une série de singles et de mix publiés sur des services de streaming, notamment Spotify.

Son single « Miracle » s’est classé plus haut que Mariah Carey sur le palmarès iTunes à la fin de l’année dernière. Il a également suscité l’intérêt de BBC Introducing.

On pense que c’est la première relation de Daniel depuis sa séparation de son petit ami Stuart Hatton en 2019. Avant cela, il était en couple avec la co-star de Corrie Rob Mallard pendant plusieurs mois en 2017.

Une source a déclaré en exclusivité à The Sun Online au moment de sa séparation d’avec Stuart : « Dan est très occupé avec Corrie et Stuart a ses intérêts commerciaux dans le nord-est.

« Ils n’ont tout simplement pas le temps et ils se sont assis et ont eu le discours mettre fin aux choses.

« Il n’y a personne d’autre impliqué, les choses n’ont tout simplement pas fonctionné et ils ont décidé de passer à autre chose.

« Ils se soucient toujours l’un de l’autre et se souhaitent le meilleur. »

Daniel est sur Corrie depuis 2014.

Mais le feuilleton n’est pas la seule émission populaire dans laquelle il est apparu.

Il a également joué dans les goûts de Victime, Le projet de loiMédecins, Emmerdale, EastEnders et Chemin Waterloo.

Getty – Contributeur

Daniel était en couple avec la co-star de Corrie, Rob Mallard, pendant plusieurs mois en 2017[/caption]