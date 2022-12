L’acteur de Cirkus Ranveer Singh révèle le secret de sa chimie crépitante à l’écran avec sa femme Deepika Padukone

Ranveer Singh : La chimie du couple préféré de Bollywood, Ranveer Singh et Deepika Padukone, a été très appréciée par les fans. Que ce soit leur chimie à l’écran ou derrière la caméra, les gens sont impatients de savoir tout ce qui concerne les deux. Récemment, ils ont été vus en train de lancer la chanson du prochain film Circus où leur excellente chimie se faisait à vue. Tous deux ont également dansé sur scène. Non seulement cela, interrogé par les médias, l’acteur a également révélé le secret de son excellente chimie avec sa femme Deepika. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.