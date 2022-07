L’acteur de Chris Hemsworth collecte Rs 115 crore en Inde

La dernière offre de Marvel Studios, Thor: Love And Thunder, fait des ravages au box-office indien et franchit la barre des 100 crore. Jusqu’à présent, le quatrième épisode de Thor a rapporté Rs 115 crores au box-office dans toutes les langues. La star de Chris Hemsworth devient le cinquième film Marvel à franchir la barre des 100 crores.

L’analyste commercial Ramesh Bala a tweeté à propos de la collection de films sur son Twitter et a écrit: “ThorLoveAndThunder a rapporté 14,5 millions de dollars (Rs 115 Crs) au box-office indien. Après le 2e week-end.”

Voici le tweet



#ThorLoveAndThunder a rapporté 14,5 millions de dollars [ 115 Crs] au box-office indien.. Après le 2e week-end.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) 17 juillet 2022

Plus tôt cette année, Doctor Strange Into The Multiverse Of Madness de Benedict Cumberbatch a franchi la barre des 100 crores au box-office indien. Avant ces deux-là, les autres aventures de super-héros de Marvel qui ont franchi cette étape sont Avengers Infinity War, Avengers : Endgame et Spider-Man No Way Home.

En ce qui concerne les chiffres du box-office mondial, selon Box Office Mojo, le film a rapporté plus de 712 millions de dollars maintenant. La collection comprend 479 millions de dollars provenant des marchés internationaux et 233 millions de dollars provenant du marché intérieur.

Récemment, lors de la promotion du film, Natalie Portman s’est ouverte sur sa séquence de baisers avec Chris et a révélé qu’avant de filmer leur baiser, Chris avait abandonné la viande, car elle était végétalienne. “Le jour où nous avons eu une scène de baiser, il n’a pas mangé de viande ce matin-là parce que je suis végétalien.” Eh bien, le blazer musclé Hemsworth aime avoir sa viande, mais il l’a sautée pour sa co-star, et elle ne l’a pas fait. lui demander même de le faire.” Il mange de la viande comme toutes les demi-heures et ce n’est pas quelque chose qui me met en colère ou qui me préoccupe. Mais il était juste pensif. C’est juste une personne très gentille. Natalie a déclaré à Capital FM.

Peu de temps après sa sortie, les fans ont exigé une version spéciale du film, que le réalisateur Taika Waititi a finalement rejetée. Selon Variety, le réalisateur de Thor : Love and Thunder a déclaré : « Je regarde les coupes de réalisateur de beaucoup d’autres réalisateurs. Ils sont nuls. Les coupes de réalisateur ne sont pas bonnes. Tu veux regarder mon montage de réalisateur ? Il dure quatre heures et demie ! » Ce n’est pas bon à quatre heures et demie. Il y a beaucoup de pauses tasse de thé là-dedans, vous n’avez même pas besoin de faire une pause. Thor Love And Thunder est sorti en Inde le 7 juillet.