L’acteur de Charles Anderson d’Emmerdale révèle la façon choquante dont les patrons du savon disent aux stars qu’ils sont en train d’être tués

étoile EMMERDALE Kevin Mathurin a révélé comment il savait qu’il ne serait pas tué dans les épisodes du 50e anniversaire.

Kevin, 49 ans, a joué le vicaire troublé Charles à Emmerdale depuis le jour de Noël en 2020.

Kevin a révélé comment vous découvrez si votre personnage est en train d’être tué[/caption]

Charles et Nicola se disputent au milieu d’une tempête[/caption]

Charles court après Nicola – sont-ils tous les deux en danger ?[/caption]

Avec la semaine dramatique de l’émission pour marquer son 50e anniversaire diffusée à l’écran, Kevin a expliqué comment les acteurs sont informés qu’ils seront tués.

S’adressant à The Sun aux Inside Soap Awards 2022, Charles a déclaré: “Si vous ne recevez pas d’e-mail ou si vous ne recevez pas d’appel, alors tout va bien.”

Cette semaine, les téléspectateurs ont vu Charles et Nicola King (Nicola Wheeler) marcher dans une tempête meurtrière pendant que Nicola cherchait Jimmy.

Les deux voisins du village se disputent depuis des semaines après que la fille de Charles, Naomi Walters, a été révélée avoir été témoin de l’attaque de Nicola cet été.

Nicola a été horrifiée de réaliser que Naomi, qui n’était pas intervenue pour l’aider, était amie avec les filles responsables.

Bien que Naomi ait depuis fait ce qu’il fallait en faisant une déclaration à la police, Nicola n’était pas prête à lui pardonner.

Charles a accepté de donner un ascenseur à Nicola alors qu’ils partaient tous les deux en retard pour la réception de mariage de Kim Tate à Home Farm.

Charles et Nicola repèrent le mini-bus qui transportait le reste des invités, mais le véhicule a été abandonné.

Nicola suppose que les invités doivent avoir fait le reste du voyage à pied.

Alors que les tensions sont toujours vives entre Charles et Nicola, ils ont du mal à s’entendre sur ce qu’ils doivent faire ensuite.

Lorsque Nicola part courageusement dans la tempête pour retrouver son mari Jimmy, un Charles réticent sent qu’il n’a d’autre choix que de la suivre.

Vont-ils se retrouver en danger ?





Certaines des intrigues de Charles impliquaient une romance intermittente avec Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) pendant des années.

Il a eu une brève liaison avec Andrea Tate (Anna Nightingale) avant qu’elle ne soit assassinée et son ex-femme Esme (Eva Fontaine) est également sur les lieux.

Interrogé sur certains de ses moments forts de l’année écoulée, Charles a déclaré au Sun: “Sachant que la famille évolue et que de plus en plus de personnages sont introduits.

«Travailler également avec de grands personnages noirs que je vais faire des choses et faire des intrigues avec eux vous fait vous sentir bien, Charles est en quelque sorte en train de déménager dans des endroits différents pour ainsi dire. Ça me fait du bien de faire du bon travail. »

Une tempête meurtrière déchire le village – mais qui est la vie sera en danger ?[/caption]