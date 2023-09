L’acteur de Chak De India, Rio Kapadia, est décédé, la vidéo des derniers rites vous laissera les larmes aux yeux

Derniers rites de Rio Kapadia : L’acteur bien connu de Bollywood, Rio Kapadia, n’est plus. L’acteur est décédé le 13 septembre à l’âge de 66 ans. Rio Kapadia a été vu dans de nombreux films de Bollywood, notamment Chak De India de Shahrukh Khan, Happy New Year et Dil Chahta Hai. Il a été vu pour la dernière fois dans la série Web récemment publiée par Prime Video « Made in Heaven 2 » avec Shobhita Dhulipala, Arjun Mathur, Kalki Koechlin et Jim Sarabh. Repose en paix étoile.