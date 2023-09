L’acteur de Chak De India de Shah Rukh Khan, Rio Kapadia, est décédé à 66 ans pour une raison non divulguée

Rio Kapádia, qui était l’un des visages les plus connus de l’industrie, est décédé à l’âge de 66 ans. La raison de son décès n’a pas encore été révélée, mais l’un des amis de la famille de l’acteur a confirmé la nouvelle du décès. Il laisse dans le deuil sa femme, sa fille et un petit-fils, Veer. Un ami proche de Rio Kapádia a partagé cette déchirante nouvelle dans un communiqué sans révéler la raison du décès. « Chers amis, c’est avec grand regret que je souhaite vous informer que notre cher ami Rio Kapádia est décédé aujourd’hui à 12h30″. Les derniers rites de Rio Kapadia auront lieu le 15 septembre à Goregaon, où tous les membres de la famille et les amis proches seront présents pour rendre un dernier hommage à l’acteur.

La carrière d’acteur de Rip Kapadia

Rio Kapadia n’est peut-être pas connu sous son nom, mais il était un visage très populaire et a fait partie de nombreuses grandes franchises comme Shah Rukh Khanc’est Chak De, Bonne année, Aamir KhanC’est Dil Chahta Hai, Saïf Ali Khanc’est Agent Vinod, Abhishek Bachchanc’est Le gros taureau, et plus. Rio faisait également partie d’émissions télévisées comme Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et a été félicité pour son rôle de roi Gandhar dans le Mahabharata.

Rio Kapadia était l’un des acteurs les plus importants et avait toujours sa propre opinion sur tout acte répréhensible. Il fut un temps où l’acteur était remplacé par un acteur dans l’une des émissions de télévision où il s’était fortement opposé et parlait des droits fondamentaux de l’acteur : « Je n’appartiens pas à un tel groupe ; j’ai grandi d’une manière différente. et ont certaines valeurs dans la vie. C’est une très mauvaise situation pour tout acteur, et beaucoup d’entre eux ont été confrontés à cela dans l’industrie. Quand vous voyez les émissions tournées à l’étranger, ils préparent le scénario complet d’une série particulière et le soumettent Ce n’est que lorsque toute l’histoire sera approuvée que l’émission pourra être diffusée.

Rio Kapádia a été vu pour la dernière fois à Fabriqué au paradis 2où il a joué le rôle de l’actrice de Bollywood Mrunal Thakurle père. L’émission populaire présentée Sobhita Dhulipala et Arjun Mathur dans les rôles principaux. Repose en paix, Rio Kapadia.