L’acteur de “C’est tellement Raven”, Orlando Brown, plaide non coupable d’accusations d’agression – National

L’ancien enfant star Orlando Brown a plaidé non coupable des accusations de voies de fait résultant d’une altercation présumée à Lima, dans l’Ohio.

Selon les archives du bureau du shérif du comté d’Allen, Brown, âgé de 35 ans, a été arrêté jeudi matin et détenu sous caution de 25 000 $. Il a été interpellé vendredi devant le tribunal municipal de Lima et accusé de menace aggravée, a rapporté le Los Angeles Times.

La police a déclaré au Times qu’ils avaient été convoqués dans une maison et avaient été témoins d’une dispute verbale dont ils craignaient qu’elle ne devienne violente.

Le Times a déclaré qu’aucun avocat n’avait encore été désigné pour représenter Brown.

Brown, mieux connu pour la série Disney Channel « That’s So Raven », a eu de nombreux problèmes juridiques et personnels, notamment des accusations de batterie domestique, de résistance à l’arrestation et de possession de drogue.

Il est sorti d’établissements médicaux et de réadaptation. En 2018, il a demandé de l’aide au Dr Phil McGraw, qui l’a amené à son émission de télévision pour discuter des difficultés de Brown.