L’acteur Mark Margolis, qui a fait des apparitions dans les émissions de télévision « Breaking Bad » et « Better Call Saul », est décédé à 83 ans, a confirmé Fox News.

Margolis a été nominé pour un Emmy en 2012 dans la catégorie Meilleur acteur invité dans une série dramatique pour son interprétation de Tio Salamanca dans « Breaking Bad ».

« L’acteur apparaît dans des films depuis 1976, avec des rôles notables dans Scarface, The Wrestler, Hannibal, Glory, Requiem for a Dream, Black Swan, The Fountain, Ace Ventura et Pi », lit une biographie de Margolis sur les Emmys site Internet. « Il a joué » Jimmy « dans The Equalizer, a tenu divers rôles dans Law & Order et a joué le rôle d’Antonio Nappa aux côtés d’Ernie Hudson, JK Simmons et Lee Tergesen dans Oz. »

