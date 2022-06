NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Dean Norris a critiqué les personnes qui se plaignent de la flambée des prix de l’essence aux États-Unis.

La star de « Breaking Bad » a déclaré que les prix actuels de l’essence sont « un marché équitable » et a exhorté tous ceux qui « aiment[s] Capitalisme » à « stfu », un acronyme pour fermer la merde.

« Vous ne vous faites pas ‘voler’ à la pompe », a écrit Norris dans un tweet mercredi. « Vous payez le juste prix du marché pour une marchandise. Si vous aimez tant le capitalisme, alors stfu. »

TUCKER CARLSON : LE PRIX DU GAZ AMÉRICAIN EST MAINTENANT QUALIFIÉ COMME UNE CATASTROPHE

Le tweet a recueilli plus de 7 200 retweets et 66 000 likes dimanche matin.

Le tweet a également suscité des réactions de la part de personnes qui ont souligné que Norris est riche.

« Facile à dire quand vous avez une valeur nette de 5 millions », a commenté une personne.

La publication de Norris sur les réseaux sociaux intervient alors que les Américains constatent des prix record de l’essence.

La moyenne nationale pour un gallon d’essence se situe à plus de 4,98 $, selon AAA. Norris vit en Californie, où le gaz est le plus cher avec une moyenne de plus de 6,40 dollars le gallon.

L’EXÉCUTIF DE L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EXPLOSE LES « MESSAGES MIXTES » DE BIDEN ADMIN ALORS QUE LES PRIX DU GAZ ATTEIGNENT DES NIVEAUX RECORDS

Le prix le moins cher du gaz dans le pays est en Géorgie, où les résidents de l’État de Peach constatent un prix moyen d’environ 4,48 dollars le gallon.

À cette époque il y a un an, la moyenne nationale était de 3,70 $, a rapporté AAA.

Avant cette année, la moyenne nationale du prix du gaz la plus élevée jamais enregistrée par AAA était de 4,114 $ le gallon en juillet 2008.

PLUS D’ÉTAT «PARIA» ALORS QUE BIDEN CHERCHE L’AIDE DES SAOUDITS ALORS QUE LES PRIX DU GAZ MONTENT EN flèche

Le président Joe Biden a accusé les raffineurs de pétrole de faire grimper les prix du gaz dans des lettres envoyées la semaine dernière à sept exploitants de raffineries, dont ExxonMobil et BP.

« La forte hausse des prix de l’essence n’est pas uniquement due à la hausse des prix du pétrole, mais à une déconnexion sans précédent entre le prix du pétrole et le prix de l’essence », lit-on dans les lettres du président.