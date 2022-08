L’acteur de Breaking Bad Bryan Cranston confondu avec le scientifique Werner Heisenberg à l’école du Pendjab

Une école, qui se trouverait au Pendjab, a fait une énorme erreur en utilisant la mauvaise photo du célèbre scientifique Werner Heisenberg, qui est l’un des principaux pionniers de la théorie de la mécanique quantique. Dans une tournure hilarante, la mauvaise photo utilisée par l’école n’était pas celle d’un autre scientifique, à la place, ils ont encadré et présenté la photo de l’acteur principal Bryan Cranston de la série policière à succès Breaking Bad. L’acteur Bryan Cranston est devenu un visage populaire dans le monde du divertissement après avoir joué le rôle de Walter White, un honnête professeur de chimie qui se transforme en un dangereux baron de la drogue sous le pseudonyme de “Heisenberg”.

La confusion est due au même nom de famille du personnage et du scientifique qui a mis en avant le principe d’incertitude. Un utilisateur de Twitter qui a trouvé l’erreur s’est rendu sur le site de micro-blogging pour partager la gaffe hilarante faite par l’école. L’utilisateur a écrit : « Bryan Cranston de Breaking Bad a été confondu avec Werner Heisenberg, le scientifique qui a découvert le principe d’incertitude. Ces images semblent avoir été distribuées dans de nombreuses écoles en Inde. Il y en avait un d’AP plus tôt et celui-ci est apparemment du Pendjab. Regardez la vidéo de l’école ci-dessous :

En plus de cela, l’utilisateur de Twitter a en outre souligné une erreur similaire qui a été commise en 2019 dans le district d’Anantapur. Elle a retweeté un ancien message qui disait : “Le protagoniste de Breaking Bad pris pour le scientifique qui a découvert le principe d’incertitude.”

La vidéo partagée par l’utilisateur est rapidement devenue virale et un barrage d’internautes a découvert la cause profonde de l’erreur. Apparemment, lorsque l’on cherche une image du scientifique Werner Heisenberg, les deuxième et troisième images qui apparaissent sur la page de recherche sont celles du personnage de l’acteur Bryan Cranston du drame policier.

Parlant de la même chose, un utilisateur a partagé: «Si vous regardez attentivement, le nom mentionné est Werner Karl Heisenberg. Dans Breaking Bad, le nom d’escroc de Walter White était Heisenberg. Lorsque vous google Heisenberg, vous obtenez les résultats suivants. Le professeur de l’école (qui ne perd peut-être pas de temps sur Netflix) a décidé de coller la photo colorée disponible.

Un autre a déclaré: “Donc, ‘Walter Heisenberg’ sur Google est par défaut Walter White et non Werner Heisenberg.” Un internaute a demandé à l’école de rectifier l’erreur immédiatement : « S’il vous plaît, dites à votre équipe de la faire vérifier, cela semble à la fois sérieux et amusant. »

Un utilisateur a également joué avec les mots, pour résumer, leur interprétation amusante de l’erreur et a écrit : “Certainement, ils étaient incertains quant au découvreur certain du principe d’incertitude, démontrant ainsi l’incertitude de principe.”

La vidéo virale a recueilli plus de 1,3 million de vues et plus de 3 000 likes sur le site de micro-blogging.

