L’acteur de Brahmastra Ranbir Kapoor se fait repérer dans la ville; les internautes se demandent : “Pourquoi a-t-il toujours l’air ivre ?” [Watch Video]

De nos jours, grâce aux réseaux sociaux, les célébrités se font beaucoup troller pour leur apparence. Récemment, Ranbir Kapoor, qui a été vu pour la dernière fois à Shamshera, a été repéré dans la ville. L’acteur portait un t-shirt gris et un pantalon noir et était plutôt beau. Alors que les fans de Ranbir pensaient qu’il avait l’air sexy, quelques internautes l’ont suivi pour avoir toujours l’air ivre et fatigué. Un internaute a commenté, “y a-t-il toujours l’air ivre ??” Un autre utilisateur d’Instagram a écrit : “Cool ni bht lag fatigué raha hai.” Un autre internaute a commenté : “Il a l’air vieux.”

Ce n’est pas la première fois que Ranbir Kapoor est honteux ou trollé pour son apparence. Il y a quelques jours, il s’était rendu à l’aéroport pour recevoir sa femme Alia et à ce moment-là aussi il s’était fait troller. Eh bien, les trolls doivent vraiment arrêter de juger les stars sur la base de leurs apparitions dans la vie de tous les jours. Tout comme une personne normale, ils se fatiguent aussi en travaillant 24 heures sur 24.

Pendant ce temps, récemment, lors d’un événement à Delhi, Alia a parlé des trolls et a déclaré : “Mujhe ab trolling se itna fark nahi padta hai. Kitne log troll karte hai ? Mujhe lagta hai ki hum hi unhe jyada bhaav de dete hain.” Eh bien, peut-être que Ranbir suit aussi le mantra de sa femme.

Ranbir a été vu pour la dernière fois sur grand écran à Shamshera, ce qui n’a pas réussi à faire sa marque au box-office. L’acteur a Brahmastra, le suivant de Luv Ranjan et Animal alignés. Brahmastra devrait sortir le 9 septembre 2022, et le prochain et Animal de Luv Ranjan sortiront sur les grands écrans l’année prochaine.

En parlant d’Alia Bhatt, l’actrice est actuellement occupée par les promotions de Darlings qui devrait sortir sur Netflix le 5 août 2022. Outre Darlings, elle sera vue dans Heart Of Stone et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Elle a terminé le tournage des films et commencera bientôt les promotions de Brahmastra avec son mari Ranbir.