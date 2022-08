L’acteur de Brahmastra, Ranbir Kapoor, est “annulé” sur Twitter ; les internautes crachent de la haine et partagent des opinions honnêtes à son sujet

Ranbir Kapoor a de nouveau fait la une des journaux. Et cette fois parce qu’il est annulé sur Twitter. Ranbir Kapoor a été l’un des acteurs les plus aimés de l’industrie cinématographique indienne. Son charme, sa beauté, ses yeux les plus profonds et ses talents d’acteur incroyables ont toujours fait de lui le préféré de tous. Mais en ce moment, il reçoit beaucoup de haine en ligne. Brahmastra l’acteur Ranbir Kapoor est annulé sur Twitter et les internautes crachent de la haine et partagent des opinions honnêtes à son sujet. Dernièrement le Tendance au boycott se passe contre les célébrités de Bollywood.

Ranbir Kapoor est annulé sur Twitter

Ranbir Kapoor est actuellement la principale tendance sur Twitter. L’acteur est appelé sans raison précise. Il y a quelques jours à peine, la remarque de Ranbir Kapoor sur Alia Bhatt et sa prise de poids après la grossesse avait vexé les internautes et il a été critiqué en ligne. Et les gens semblaient avoir continué le train et annulaient maintenant l’acteur de Shamshera en ligne. De leurs opinions honnêtes sur les côtelettes d’acteur à ses relations et plus encore, tout est disséqué et discuté dans cette “annulation”. Katrina Kaif, Deepika Padukone, Vicky Kaushal et Ranveer Singh font également l’objet de discussions. Découvrez les tweets ici :

Maintenant que nous détestons tous Ranbir Kapoor, je veux juste dire que YJHD est un film très cliché et que Bunny est l’un des personnages les plus détestables de l’histoire de Bollywood. Voilà, je l’ai dit. Je devais juste le sortir de mon système ??? Mayuri (@MayuriThevar_) 22 août 2022

tout ce qui se passe avec ranbir kapoor prouve simplement que vous ne pouvez jamais vous attendre à vivre en paix après avoir blessé des femmes. Ça revient toujours à un moment donné de la vie, tu devras toujours faire face aux conséquences de tes actes. (@pahaaadan) 22 août 2022

Moi qui me présente à mon propre mariage contre moi qui me présente pour l’annulation de Twitter de Ranbir Kapoor pic.twitter.com/384xxTMB0h amateur de sitcom (@Ocreativitigang) 22 août 2022

L’ensemble de Bollywood est secoué par le fait qu’ils n’obtiennent pas le genre de réponse qu’ils obtenaient autrefois de la part du public. Mme Alia Bhatt a pris un udta teer et l’a poussé dans le pichhwada de Ranbir Kapoor et Ayan Mukherjee ?? https://t.co/SqeShBbQRO Kim Wexler ?? (@Mjoe01) 23 août 2022

la vidéo de ranbir kapoor sur les problèmes mentaux d’anushka sharma, sa vidéo de fat-shaming alia, la vidéo de katrina kaif étant sauvage @ lui, toutes les autres séries de vidéos de lui étant une poubelle totale ont été publiées par NEUTRES mais pour les fans de rk c’est les fans de kat derrière ça ?, l’obsession est réelle ` (@memeskaif) 22 août 2022

je ne suis peut-être pas parfait mais au moins je n’ai jamais trouvé Ranbir Kapoor charmant ni eu le béguin pour lui ayesha (@ayeshm6) 22 août 2022

Haan partout c’est comme si le karma t’attrapait te prend Je sais que le mas boycott est toujours là Et c’est le choix de ppl honnêtement quoi et quoi ne pas regarder Mais Ranbir recadre sur mon TL Et je n’aime pas ça MANOGAT Tamland Niwasi ????? (@KritiDubeyShukl) 23 août 2022

twitter : ranbir est un misogyne *poste des vidéos de lui en train de manquer de respect aux femmes* fangirls ranbir: KATRINA NE PEUT PAS AGIR !!! Comme??? est-tu bon? qu’est-il arrivé à la compréhension? pic.twitter.com/Ftjvavrn7V m (@reallymims) 23 août 2022

ranbir kapoor se fait fouetter … mérité le brassard d’oreille de taehyung (@afterstylesglow) 23 août 2022

Rt si vous pensez que tharki ranbir kapoor n’est pas un acteur mais un homme fuckboi comme sa vraie vie https://t.co/G29ae37TZO (@ Redfire450) 23 août 2022

D’ailleurs Ranbir Kapoor est un acteur vraiment ennuyeux et surestimé ! kavita d (@WowkavitaD) 23 août 2022

Je n’ai jamais aimé ranbir kapoor et avec toutes ces calomnies, je peux montrer à ma mère, une ranbir stan, qu’elle favorise toujours les hommes misogynes et peut donc prouver que mon cousin est une merde Snigdha (@ninckyminjaj) 23 août 2022

ranbir kapoor est un monstre d’ailleurs, il a toujours été un idk pourquoi tout le monde est si obsédé par lui. irrespectueux et mal élevé. eishaa (@_midlifechaos) 23 août 2022

Twitter à Ranbir Kapoor : chal mara puttar tu chutti kar ???? Roukssar ???? (@bas_awein) 23 août 2022

Voir l’annulation de Ranbir Kapoor après toutes ces années de nulle part est si thérapeutique… ? Tess (@tess_melodrama) 23 août 2022

La seule façon d’être tendance à Bollywood de nos jours est de parler de #BoycottBollywood ht Toute publicité est une bonne publicité Comme si le mariage et le bébé ne suffisaient pas à créer un battage médiatique fragile Ranbir doit penser Alia muze bhi le dubi ?#BoycottBrahmastra Karma frappe cher https://t.co/rf6Cx99wUe pic.twitter.com/fSuSB1ODhP Anu (@anuinc2010) 23 août 2022

Dans un monde plein de Ranbir être une Vicky, honnête et bienveillante ? Au-delà des étoiles ? (@KatholicSam) 23 août 2022

Le thé Ranbir Kapoor et je suis tous là pour ça Adi ESSENCE? ? (@taekeyminonjo) 23 août 2022

Ranbir Kapoor à sa mère après avoir été exposé et détruit ~ pic.twitter.com/3AMGRdHZws PhoneBhoot le 4 novembre (@KaifLoops) 23 août 2022

Ranbir Kapoor annulé ?? wow cuisinez-le plus, l’homme n’a jamais donné de bonnes vibrations depuis le premier jour pic.twitter.com/8R4IlNvD8s Naïna ?? (@myclumsycloud) 23 août 2022

Célébrer Ranbir Kapoor c’est fini la fête ? ? Sam ? ? (@beingsalkatty) 23 août 2022

chaque fois que je fais défiler vers le haut ou vers le bas, il y a une vidéo ranbir problématique sur TL et je vois la plupart pour la première fois ? écoeurant !! https://t.co/EhVXxvKAVF Surya ? (@blankspacenaah) 23 août 2022

La blague de Ranbir sur la prise de poids d’Alia

Lorsque Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Ayan Mukerji, directeur de Brahmastra ont récemment rejoint, la remarque de Ranbir sur le gain de poids pendant la grossesse d’Alia avait provoqué la colère des internautes. C’est Alia qui a utilisé pour la première fois le terme « phailaoed » en parlant et Ranbir Kapoor a plaisanté en disant que quelqu’un était déjà phailaoed. Les internautes ont estimé que c’était une chose dégoûtante à dire à une femme enceinte.

Les films de Ranbir seront-ils concernés par cette tendance à l’annulation ?

Sur le plan professionnel, Shamshera de Ranbir Kapoor a été un désastre. Il se prépare maintenant pour Brahmastra d’Ayan Mukerji aux côtés d’Alia. Il a également Animal de Sandeep Reddy Vanga aux côtés de Rashmika Mandanna. Il travaille également sur un film sans titre de Luv Ranjan avec Shraddha Kapoor. Et la tendance actuelle aux boycotts est également une menace imminente. De plus, la dernière déclaration d’Alia Bhatt demandant aux gens de ne pas regarder ses films s’ils ne l’aiment pas pourrait également jouer contre le duo. Les autres films de Ranbir Kapoor seront-ils concernés par cette tendance ? Espérons que non.