Le duo père-fils, Nagarjuna et Naga Chaitanya, a récemment mis le pied dans l’industrie cinématographique hindi avec Brahmastra et Laal Singh Chaddha. Alors que Nagarjuna a fait son retour dans le cinéma hindi après plus de deux décennies, Chaitanya a fait ses débuts à Bollywood avec le film d’Aamir Khan. Alors que Brahmastra a démarré avec brio, Laal Singh Chaddha s’est écrasé durement au box-office avant même qu’il ne puisse décoller. Dans sa nouvelle interview, Nagarjuna a maintenant parlé de l’échec de Laal Singh Chaddha de son fils Naga Chaitanya.

Lors de sa récente interaction avec une agence de presse, Nagarjuna a déclaré que c’était un moment doux-amer de voir Brahmastra réussir et Laal Singh Chaddha échouer. Il souhaitait que le film de Chaitanya fonctionne aussi. Cependant, Nagarjuna l’a considéré comme une expérience que son fils pourrait accepter dans sa foulée.

Nagarjuna a déclaré que lorsque Chai lui a dit qu’il faisait le remake du blockbuster Forrest Gump de Tom Hanks en 1994, il lui a dit de ne pas s’attendre à être reconnu comme une star, ce film vous montrera en tant qu’acteur. Et Chai a dit à Nagarjuna qu’il voulait aussi être connu en tant qu’acteur.

Nous avons tous été témoins de la façon dont Laal Singh Chaddha a terriblement bombardé au box-office. La vedette d’Aamir Khan n’a pas pu voir la lumière d’un autre jour au milieu des appels au boycott, ce qui a conduit la superstar à s’excuser auprès de ses fans s’il a involontairement blessé leurs sentiments. Naga Chaitanya a peut-être eu moins de temps d’écran, mais il était crucial de construire le scénario.

Pendant ce temps, Brahmastra a gagné plus de Rs 200 crore dans le monde lors de son week-end d’ouverture. Le film a ralenti les jours de semaine mais est resté stable car le bouche à oreille a lentement commencé à se répandre. Le réalisateur Ayan Mukerji présente Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna, Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan dans un camée spécial.