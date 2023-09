L’acteur de Bollywood Anupam Kher recherche les bénédictions divines à Ayodhya [Watch Video]

La visite d’Anupam Kher à Ayodhya met non seulement en valeur sa foi profondément enracinée, mais signifie également le lien durable entre Bollywood et la spiritualité. En tant que figure emblématique de l’industrie cinématographique, son pèlerinage au temple Hanuman Garhi résonne auprès de millions de ses fans, qui trouvent réconfort et inspiration dans le royaume divin. Ce séjour spirituel rappelle l’impact profond que la foi et la dévotion peuvent avoir sur la vie, transcendant les frontières et unissant les gens dans leur quête de l’épanouissement spirituel. Après avoir offert des prières, Anupam Kher a déclaré qu’il se sentait satisfait. « Le corps, l’esprit et l’âme sont satisfaits. J’ai assisté à l’Aarti et je me suis senti vraiment bien. Le message devrait être diffusé à travers le monde. Les Indiens vivant à travers le monde doivent visiter ce temple. J’irai aussi à Ram Mandir. » Regardez la vidéo pour en savoir plus.